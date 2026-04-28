Réunification nationale : Hommage des dirigeants vietnamiens au Président Hô Chi Minh

À l’occasion du 51e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 – 30 avril 2026), une délégation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam a déposé une gerbe et rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée.​

Des dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée. Photo : VNA

La délégation a réuni, entre autres, le secrétaire général du Parti et président To Lam ; le permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu ; le Premier ministre, Le Minh Hung ; le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man ainsi que la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai.

La délégation a exprimé sa profonde reconnaissance et son respect pour l’immense contribution du Président Hô Chi Minh à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a consacré toute sa vie au peuple et à la Patrie, guidant le Parti et le peuple vers des victoires éclatantes. La gerbe portait l’inscription : « Reconnaissance éternelle envers le grand Président Hô Chi Minh ».

L’histoire nationale retient à jamais le moment du 30 avril 1975 à 11h30, lorsque le drapeau révolutionnaire fut hissé au sommet du Palais de l’Indépendance, marquant la libération complète du Sud et la réunification du pays. Cinquante et un ans après cet événement, sous la bannière glorieuse du Parti, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a su surmonter les épreuves et remporter d’importants succès dans l’édification et le développement du pays.

​Par la suite, des délégations de la Commission militaire centrale – ministère de la Défense, du Comité du Parti pour la sécurité publique – ministère de la Sécurité publique, des autorités de Hanoï, sont venues déposer des gerbes et rendre hommage au Président Hô Chi Minh.

Des dirigeants rendent hommage aux héros et martyrs au Mémorial qui leur est dédié, situé rue Bac Son. Photo : VNA

​Ensuite, les dirigeants du Parti et de l’État sont allés offrir de l’encens en mémoire des héros et martyrs au Mémorial qui leur est dédié, situé rue Bac Son.

Dans une atmosphère solennelle, ils ont exprimé leur profonde gratitude envers les héros de la nation qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la liberté de la Patrie, ainsi que pour le bonheur du peuple. La gerbe portait l’inscription : « Reconnaissance éternelle aux héros et martyrs ».

​Le même matin, d’autres délégations ont également rendu hommage aux héros et martyrs au Mémorial situé rue Bac Son. -VNA/VI