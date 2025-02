Retour à la liberté : des animaux sauvages retrouvent leur habitat dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang

Le Centre de sauvetage, de conservation et de développement des espèces du Parc national de Phong Nha-Ke Bang a annoncé avoir achevé la libération dans la nature de plusieurs animaux sauvages rares et précieux, appartenant au groupe IB et IIB, selon le décret 84/2021/ND-CP sur la gestion des plantes et des animaux forestiers menacés, précieux et rares ainsi que la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

Ces animaux comprennent, entre autres, un langur de Ha Tinh (Trachypithecus hatinhensis), deux tortues-boîtes de Mouhot (Cuora mouhotii), deux manouries imprimées (Manouria impressa), trois loris pygmées (Nycticebus pygmaeus), un platysterne à grosse tête (Platysternon megacephalum), quatre tortues-boîtes de Bourret (Cuora bourreti) et un varan du Bengale (Varanus bengalensis).

Après avoir été secourus, soignés et réhabilités au Centre de sauvetage, de conservation et de développement des espèces du Parc national de Phong Nha-Ke Bang, ces animaux ont été soumis à un examen de santé rigoureux. Ils ont ensuite été relâchés dans leur habitat naturel, une fois les conditions de sécurité remplies.

Ce centre a sauvé, soigné et relâché des milliers d'animaux sauvages rares. Rien qu'en 2024, il a accueilli 125 individus et relâché 46. -VNA/VI