Rétablissement officiel des activités d'immigration au poste frontalier de Tân Thanh (Vietnam) - Po Chai (Chine). Photo: VNA

Les autorités du district de Van Lang, dans la province de Lang Son, et du chef-lieu de Pingxiang (Guangxi, Chine) ont officiellement annoncé, le 25 janvier, la reprise des activités d'immigration au poste frontalier de Tan Thanh - Po Chai (Guangxi).

Cette reprise marque une étape importante, facilitant ainsi l’augmentation des échanges entre les peuples, l’élargissement de la coopération touristique et le soutien à des activités commerciales stables à travers ce poste de dédouanement.

Le même jour, un festival artistique et culturel a été organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, dans ce même poste frontalier. Un événement organisé conjointement par les autorités du district de Van Lang, de la province de Lang Son et du chef-lieu de Pingxiang (Guangxi, Chine). – VNA/VI