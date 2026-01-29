Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Résultats nationaux marquant en science, technologie et innovation

Le Vietnam a progressé de 15 rangs dans le classement de l'e-gouvernement des Nations unies, se plaçant au 71ᵉ rang sur 193 pays. Cette avancée marque une étape importante dans la construction d'un gouvernement numérique.
    

 

