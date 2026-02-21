Résultats de la participation du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale du Conseil de paix sur Gaza

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères. Photo: VNA

À l’invitation du président américain Donald Trump, président du Conseil de la paix sur Gaza, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a participé à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, tenue à Washington, D.C. (États-Unis) du 18 au 20 février (heure locale). À l’issue de cette participation, Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a accordé une interview à la presse pour faire le point sur les résultats de ce déplacement.



Selon Le Hoai Trung, la participation du secrétaire général To Lam et de la délégation vietnamienne de haut niveau à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza constituait la première grande activité diplomatique multilatérale et internationale de haut niveau du Parti et de l’État vietnamiens depuis le 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Cette activité diplomatique majeure traduisait la mise en œuvre de la ligne de politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, ainsi que la volonté du Vietnam de contribuer activement et de manière responsable à la paix, à la coopération et au développement durable, au règlement des questions communes régionales et internationales.



Il a souligné que, conformément à l’esprit du récent article du secrétaire général To Lam intitulé « Promouvoir une diplomatie globale à un niveau supérieur », ce déplacement avait permis de démontrer la bonne volonté et les efforts du Vietnam pour contribuer à la promotion de la paix au Moyen-Orient et à la garantie des droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien, y compris le droit à l’établissement d’un État palestinien. Ce déplacement avait également contribué à renforcer les relations du Vietnam avec le pays hôte ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux, notamment les pays du Moyen-Orient.



Le Hoai Trung a indiqué qu’à cette occasion, le secrétaire général To Lam avait présenté les points de vue du Vietnam concernant le processus de paix au Moyen-Orient et la question palestinienne, réaffirmant la pensée du peuple vietnamien, un peuple ayant enduré de lourds sacrifices et pertes dus à la guerre et aspirant toujours à la paix. Pour cette raison, la presse internationale et celle du pays hôte avaient hautement apprécié le fait que le Vietnam et le secrétaire général To Lam soient membres fondateurs du Conseil de la paix sur Gaza, ainsi que la participation du secrétaire général du PCV à la tête de la délégation vietnamienne à cette réunion. Selon lui, l’opinion internationale considérait que la participation du Vietnam reflétait une politique étrangère tournée vers la contribution à la paix et au développement mondiaux, ainsi que la reconnaissance et le respect de la communauté internationale à l’égard de la position et de la capacité de contribution du Vietnam.



Il a précisé que, lors des échanges intervenus à cette occasion, le secrétaire général To Lam avait affirmé que le Vietnam apporterait des contributions concrètes, notamment par la participation à des activités de maintien de la paix afin de contribuer à la stabilité de la bande de Gaza, ainsi qu’à des actions d’aide humanitaire et de reconstruction post-conflit.



Toujours selon le ministre, au cours de ce déplacement, le secrétaire général To Lam avait eu des échanges avec des dirigeants de haut niveau de nombreux pays, y compris des pays du Moyen-Orient et d’autres régions participant à la réunion.



Concernant le pays hôte, Le Hoai Trung a indiqué que le secrétaire général To Lam avait rencontré le président américain Donald Trump, rencontré le représentant américain au Commerce, l’ambassadeur Jamieson Greer, eu des conversations téléphoniques avec des parlementaires américains et rencontré la communauté vietnamienne aux États-Unis. Les rencontres entre les membres du Bureau politique, les ministres vietnamiens et leurs homologues américains s’étaient déroulées de manière efficace et substantielle. Lors de ces échanges, le secrétaire général et les membres de la délégation vietnamienne avaient présenté la situation du Vietnam ainsi que les résultats de 40 années de Renouveau, avec les objectifs de développement à l’horizon 2030 et 2045. Le secrétaire général avait également partagé les orientations de développement et la ligne de politique étrangère du Vietnam, dont la poursuite du renforcement des relations avec les partenaires, y compris avec les États-Unis, conformément au cadre du Partenariat stratégique global.



Le Hoai Trung a souligné que ce déplacement s’inscrivait dans l’ensemble des activités diplomatiques déployées rapidement après le 14ᵉ Congrès du Parti, en particulier les activités diplomatiques très réussies avec les pays voisins, notamment la visite d’État du secrétaire général au Laos, suivie de la visite d’État au Cambodge, de la réunion entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam et le Comité permanent du Parti du peuple cambodgien, ainsi que de la rencontre entre les dirigeants des trois partis du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Il a ajouté que d’autres activités diplomatiques majeures avec les pays voisins seraient organisées prochainement.



S’agissant des orientations pour la mise en œuvre des résultats obtenus, Le Hoai Trung a indiqué que, dans les temps à venir, le Vietnam étudierait et mettrait en œuvre les feuilles de route du Plan de paix autour de trois axes principaux. Le premier visait à stabiliser la situation dans la bande de Gaza et à garantir l’application du cessez-le-feu. Le deuxième concernait la reconstruction à long terme de la bande de Gaza, en commençant par la satisfaction des besoins essentiels de la population, la restauration des infrastructures et le développement progressif des différents secteurs économiques. Le troisième axe portait sur la construction des bases et le renforcement des capacités, des structures administratives et de gouvernance des Palestiniens à Gaza. Il a précisé que le Vietnam examinerait concrètement les domaines dans lesquels il pourrait participer, citant notamment son expérience reconnue par les Nations Unies dans les opérations de maintien de la paix. Les forces militaires et policières vietnamiennes pourraient participer aux missions de maintien de la paix, contribuer au maintien de la sécurité et de l’ordre public à Gaza, ou encore à la formation des forces de police locales.



Le ministre a également indiqué que le Vietnam pourrait prendre part aux activités humanitaires et de reconstruction, domaines dans lesquels le pays disposait d’une riche expérience en tant que nation ayant traversé de longues années de guerre et possédant aujourd’hui des capacités reconnues dans la construction et le développement des infrastructures. Le Vietnam continuerait à contribuer aux efforts des partenaires internationaux, y compris les pays et les organisations internationales, en particulier les organismes des Nations Unies, et soutiendrait ou participerait aux initiatives visant à renforcer la paix au Moyen-Orient, la paix et la stabilité à Gaza, ainsi qu’à garantir les droits nationaux fondamentaux du peuple palestinien, notamment le droit à l’établissement de son propre État. -VNA/VI