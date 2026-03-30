Restructuration des chemins de fer vietnamiens en groupe économique

Le train de la réunification. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la décision n°498/QĐ-TTg en date du 27 mars 2026 approuvant le plan de restructuration de la Société générale des chemins de fer du Vietnam pour la période 2026-2030, avec une vision à l’horizon 2035, selon un modèle de groupe économique.

L’objectif est de valoriser les atouts du secteur et de renforcer sa compétitivité, en consolidant son rôle d’entreprise clé dans l’organisation, la gestion, l’exploitation et la maintenance du réseau ferroviaire. La réforme vise également à permettre à l’entreprise de jouer un rôle moteur, de fédérer et de coordonner les acteurs de la chaîne de valeur, de maîtriser les technologies de base et stratégiques, tout en créant une dynamique pour le développement de l’industrie ferroviaire.

Elle ambitionne en outre de renforcer la marque afin d’attirer des capitaux importants, des investisseurs et partenaires stratégiques, ainsi que des ressources humaines de haute qualité, en vue d’une intégration plus poussée dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le secteur ferroviaire s’efforcera d’atteindre et de dépasser les objectifs fixés par les autorités compétentes, de remplir ses obligations budgétaires envers l’État, d’améliorer la productivité du travail, de garantir l’emploi et de rehausser les conditions de vie des travailleurs. La transformation portera sur le passage du modèle actuel de société mère–filiales de la Société générale des chemins de fer du Vietnam à celui de société mère–filiales du Groupe national des chemins de fer du Vietnam, doté des capacités nécessaires pour assumer les missions qui lui seront confiées.

Concrètement, la société mère du Groupe national des chemins de fer du Vietnam sera une société à responsabilité limitée unipersonnelle détenue à 100 % par l’État. Elle héritera de l’ensemble des droits, obligations et responsabilités de la Société générale des chemins de fer du Vietnam, conformément aux dispositions légales en vigueur, y compris celles prévues par la Loi sur les chemins de fer, la Loi sur les entreprises et la Loi sur la gestion et l’investissement des capitaux publics dans les entreprises, ainsi que les accords, conventions et contrats déjà conclus.

Pour la période 2026-2030, avec une perspective jusqu’en 2035, l’objectif est de porter la valeur de la production et le chiffre d’affaires de l’ensemble à un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10 %.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Finances de diriger le Conseil des membres de la Société générale des chemins de fer du Vietnam, puis celui du futur groupe, afin de mettre en œuvre le plan de restructuration conformément à la décision adoptée. En cas de nécessité liée à des conditions objectives, les autorités concernées devront procéder à des ajustements appropriés, en conformité avec la législation, et en rendre compte au Premier ministre.

Le ministère des Finances coordonnera avec les ministères de la Justice, de la Construction et de l’Industrie et du Commerce pour élaborer, d’ici juin 2026, un projet de décret définissant un mécanisme spécifique de fonctionnement et de gestion financière pour l’entreprise. Il supervisera également les procédures de transformation organisationnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le ministère de la Construction, en coordination avec les organes concernés, sera chargé de proposer des solutions relatives à la gestion, à l’exploitation et à l’utilisation des infrastructures ferroviaires nationales financées par l’État, y compris leur intégration dans le capital public des entreprises. Il examinera également le projet de « complexe industriel ferroviaire » proposé par l’entreprise, conformément à ses compétences.

Enfin, les autorités compétentes devront définir des mécanismes de commande publique et des critères de sélection des entreprises chargées de fournir des services et produits industriels ferroviaires, ainsi que des dispositifs de formation des ressources humaines qualifiées, en lien avec les exigences croissantes de gestion, d’exploitation et de maintenance du réseau ferroviaire national. -VNA/VI