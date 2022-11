Une réunion de consultation pour finaliser le projet "Elevage et réhabilitation des populations de Cerf cochon (Axis porcinus), de Cerf d'Eld (Cervus eldii ou Rucervus eldii) et de Muntjac du Truong Son ou Muntjac Annamite (Muntiacus truongsonensis)", s'est tenue le 22 novembre à Hanoï.

Cette réunion a été organisée par le Centre pour la conservation et le développement de la nature, en collaboration avec le Département de la conservation de la nature et de la biodiversité (relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement).

Elle visait à collecter les avis d'experts pour restaurer les populations d'ongulés en danger critique d'extinction via des programmes d’élevage, de conservation, de remise en liberté et de gestion de l'habitat.

Le Cerf cochon (Axis porcinus), le cerf d'Eld (Cervus eldii ou Rucervus eldii)" et le Muntjac du Truong Son ou Muntjac Annamite (Muntiacus truongsonensis) sont des mammifères à sabots. Au Vietnam, ces mammifères ne sont connus que dans le centre et le sud de Truong Son. Elles sont en danger d'extinction en raison de la chasse, de la capture illégales et de la perte de leur habitat.

Nguyen Manh Ha, du Centre pour la conservation et le développement de la nature, a déclaré que le projet visait à mettre en place un programme d'élevage et de conservation pour ces espèces, et un processus de remise en milieu naturel et de suivi.-VNA/VI