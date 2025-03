Restauration du pont Long Biên : Hanoï lance un projet soutenu par la France

Le pont Long Bien au crépuscule, à l'automne. Photo : Thanh Hà

Le Comité populaire de Hanoï a récemment approuvé le document du projet d’assistance technique sur l’étude de la rénovation du pont Long Biên, financé par une aide non remboursable du Service économique de l’ambassade de France au Vietnam, via le Fonds d'Études et d'Aide au Secteur Privé (FASEP) du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.



Le projet comprend trois volets principaux : (1) enquêtes, collecte de données, analyse et évaluation ; (2) proposition de solutions de rénovation à court terme pour assurer la sécurité du trafic sur le pont ; (3) étude et proposition d’un plan d’utilisation future du pont, une fois que la ligne ferroviaire nationale cessera d’y circuler et que l’ouvrage sera transféré sous la gestion du Comité populaire de Hanoï.



Le projet sera mis en œuvre sur une durée de 11 mois et devrait être achevé en 2025. Son investissement total s’élève à près de 20 milliards de dongs (soit 710.510 euros).



Le pont Long Biên fut le premier pont en acier construit au-dessus du fleuve Rouge, reliant les arrondissements de Hoan Kiem, Ba Dinh et Long Bien à Hanoï. Sa construction débuta le 12 septembre 1898 et s’acheva le 28 février 1902. Il a été conçu et réalisé par l’entreprise française Daydé & Pillé. À l’origine, il portait le nom de pont Doumer, en hommage à Paul Doumer, alors gouverneur général de l’Indochine. Avec une longueur totale de 2.290 mètres, sa structure comprend une voie ferrée centrale et deux voies latérales réservées aux véhicules motorisés et aux piétons.

Le pont Long Biên, témoin silencieux de l'histoire du Vietnam, a traversé des époques tumultueuses et a été le théâtre d'événements marquants, notamment durant les guerres de résistance contre les troupes françaises et l’armée américaine.



Aujourd'hui, le pont est bien plus qu'une simple infrastructure de transport. Il est un monument historique, un symbole culturel de Hanoï, un lieu chargé de valeurs spirituelles, un élément indissociable de la mémoire collective des habitants de Hanoï, reliant les générations passées, présentes et futures. -VNA/VI