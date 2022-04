Résoudre des problèmes dans les procédures de sortie et d’entrée

e Bureau gouvernemental a publié une annonce No.127/TB-VPCP sur la demande du vice-Premier ministre Vu Duc Dam de résoudre des problèmes relatifs à la déclaration de l’état de santé à la sortie et à l’entrée au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de publier, au plus tard le 26 avril, des instructions détaillées pour les arrivants au Vietnam et de les vulgariser sur son portail électronique et auprès des ministères et organes concernés.

Le ministère de la Santé assume la responsabilité principale et se coordonne avec les ministères de la Sécurité Publique, des Affaires étrangères, des Transports et des Communications, de l'Information et de la Communication, ainsi que les agences compétentes, pour délivrer une notification écrite sur la déclaration de l’état de santé pour les arrivants. Le ministère devra également évaluer les applications aidant ceux-ci à faire leur déclaration de l’état de santé en ligne avant leur arrivée au Vietnam.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère des Transports et des Communications de se coordonner avec celui de la Santé et d’envoyer immédiatement des agents dans les localités dotées d’aéroports internationaux pour lever rapidement les obstacles dans les procédures d’entrée et de sortie.

Il a également demandé de prévoir des mesures à prendre dans le cas où des arrivants n’ont pas pu remplir leur déclaration de l’état de santé avant leur arrivée, afin de réduire le temps d’attente généré par les contrôles.