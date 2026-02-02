Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

RÉSOLUTION N°80-NQ/TW SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE VIETNAMIENNE

Le 7 janvier 2026, au nom du Bureau politique, le Secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé pour promulgation la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne.
    

 

À lire également

En savoir plus

Top