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Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel du Vietnam

Le 7 janvier 2026, au nom du Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a signé et promulgué la Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.
    

 

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