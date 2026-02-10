Résolution n°71-NQ/TW : placer l’apprenant au centre du système éducatif

Dans le contexte de l’entrée du pays dans une « nouvelle ère », le Vietnam place le développement des ressources humaines de haute qualité au cœur de ses priorités stratégiques. Signée le 22 août 2025 par le secrétaire général du Parti To Lam, la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique réaffirme que l’éducation et la formation constituent la « première politique nationale », déterminante pour l’avenir de la nation, tout en soulignant la nécessité d’un renouveau fondamental et global.

La Résolution précise que toute percée dans le développement de l’éducation et de la formation doit commencer par un changement de pensée, de perception et de cadre institutionnel, en plaçant l’être humain et les capacités d’apprentissage de l’apprenant au centre du système, afin d’améliorer de manière concrète et durable la qualité de l’enseignement.

Selon la docteure Nguyen Thi Giang, de l’Institut de linguistique relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, la mise en œuvre de la Résolution 71 doit prioritairement viser le renforcement des capacités d’apprentissage de l’apprenant, point de départ essentiel pour rénover les activités d’enseignement et d’apprentissage de façon effective.

D’un point de vue linguistique, toute activité de cognition, de raisonnement et d’acquisition des connaissances passe par le langage. Sans une attention particulière portée aux compétences linguistiques – compréhension écrite, expression, argumentation et pensée critique –, la réforme de l’éducation aura du mal à produire des résultats durables, même avec des ajustements de programmes ou un recours accru aux technologies. Le développement des compétences linguistiques contribue en outre à réduire les inégalités scolaires, notamment pour les élèves des zones défavorisées ou ayant des besoins spécifiques.

La Résolution 71 appelle également à organiser l’enseignement selon une approche fondée sur le développement des compétences, dans laquelle l’apprenant ne se contente pas d’assimiler des connaissances, mais apprend à les mobiliser pour réfléchir, apprendre et résoudre des problèmes. Cette orientation implique une réorganisation du processus pédagogique, en réduisant la transmission unidirectionnelle et en renforçant les activités favorisant l’autonomie et l’apprentissage tout au long de la vie.

Pour que ces orientations se traduisent concrètement dans la pratique, il est nécessaire de renforcer l’accompagnement des enseignants et des établissements scolaires, afin que les politiques éducatives soient déclinées en solutions opérationnelles.

Du point de vue de la pratique scolaire, Nguyen Thi Hang, enseignante au lycée Newton de Hanoï, estime que la Résolution 71 offre un cadre d’orientation clair permettant aux établissements de réorganiser l’enseignement dans le sens d’une amélioration réelle de la qualité. Dans un environnement éducatif où les élèves sont exposés à un volume important de connaissances, il est essentiel de consolider leurs capacités de compréhension, d’expression et d’application des savoirs à des situations concrètes.

Conformément au principe « apprendre va de pair avec la pratique » affirmé par la Résolution 71, l’enseignement général tend à renforcer les formes d’apprentissage liées à la réalité, telles que les projets, les présentations orales et les débats, afin de former une génération capable de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle phase. -VNA/VI