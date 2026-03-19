Résolution n°57 : un levier pour l’essor de l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam

Ligne d'assemblage robotisée de transfert de plaquettes dans l'industrie des semi-conducteurs chez TAZMO Vietnam (Parc industriel de Long Hau, province de Tay Ninh). Photo: VNA

L’industrie des semi-conducteurs est aujourd’hui identifiée comme l’un des secteurs stratégiques capables de créer une percée pour l’économie vietnamienne et de contribuer à l’objectif d’une croissance à deux chiffres dans les années à venir. En tant que fondement de nombreuses technologies modernes, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique en nuage ou l’Internet des objets (IoT), elle constitue une infrastructure essentielle de l’économie numérique.

Au Vietnam, conformément à l’orientation fixée par la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, ainsi qu’à son inscription parmi les technologies et produits technologiques stratégiques dans la Décision n°1131/QĐ-TTg du 12 juin 2025 du Premier ministre, ce secteur bénéficie d’une attention particulière de la part du gouvernement, des ministères et de la communauté des entreprises. Les évolutions récentes en matière de politiques publiques, d’investissements et de formation des ressources humaines témoignent de la volonté du pays de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Une intégration progressive à la chaîne de valeur

Lors de la première réunion du Comité directeur national pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a déclaré que le Vietnam suit la bonne direction et a commencé à poser les bases importantes pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs. Toutefois, il s’agit d’un domaine particulièrement exigeant qui nécessite des solutions fortes, coordonnées et de long terme afin d’assurer un développement durable.

Dans la pratique, le Vietnam participe déjà à plusieurs segments de la chaîne de valeur mondiale, notamment la conception, l’assemblage, l’emballage et les tests. Le pays compte plus de 50 entreprises spécialisées dans la conception de puces, employant environ 7 000 ingénieurs. Les investissements directs étrangers dans ce domaine dépassent 14,2 milliards de dollars avec 241 projets.

Le segment de l’assemblage et des tests connaît une croissance notable grâce à la présence de plusieurs projets d’envergure, tandis que les entreprises nationales renforcent progressivement leurs capacités de conception et de services techniques. Début 2026, le Vietnam a lancé la construction de sa première usine de fabrication de semi-conducteurs de haute technologie, marquant une étape importante vers la maîtrise progressive de ces technologies.

En matière de ressources humaines, le pays dispose de plus de 240 universités formant chaque année environ 134 000 étudiants dans les filières techniques, dont près de 6 000 ingénieurs spécialisés dans la conception de circuits intégrés, base essentielle pour le développement futur du secteur.

Malgré ces progrès, l’industrie reste confrontée à plusieurs défis. Les principaux concernent le manque de ressources humaines hautement qualifiées, des capacités de recherche-développement encore limitées, des infrastructures techniques insuffisantes et un écosystème industriel incomplet. La participation des entreprises nationales demeure également modeste.

En outre, le secteur dépend encore largement des investissements étrangers, tandis que les entreprises vietnamiennes restent prudentes face aux coûts d’investissement élevés, aux délais de rentabilité longs et aux risques importants. L’objectif de porter le chiffre d’affaires du secteur à plus de 25 milliards de dollars d’ici 2030, avec une valeur ajoutée nationale de 10 à 15 %, constitue donc un défi majeur.

Un nouvel élan grâce aux politiques publiques

Selon le ministre des Sciences et des Technologies Nguyen Manh Hung, l’industrie des semi-conducteurs constitue le socle de l’économie numérique et l’un des domaines prioritaires pour renforcer l’autonomie technologique du Vietnam. Pour concrétiser ces ambitions, il est nécessaire de déployer de manière coordonnée des solutions institutionnelles, financières et organisationnelles.

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a ainsi défini la devise d’action pour 2026 : mise en œuvre résolue, coordination étroite, concentration sur les priorités et recherche de résultats concrets. Dans cette perspective, le gouvernement poursuit l’amélioration du cadre juridique et des mécanismes d’incitation afin d’attirer des projets de haute technologie. Des politiques préférentielles, telles que des avantages fiscaux à long terme, des exonérations de loyers fonciers ou des programmes de formation de ressources humaines de haute qualité, sont progressivement mises en œuvre.

Le ministère des Sciences et des Technologies joue un rôle central dans la coordination de la stratégie, notamment en favorisant la recherche sur les technologies clés et les liens entre entreprises, instituts de recherche et établissements de formation. D’autres ministères participent également à cet effort, notamment dans la mobilisation des ressources, le développement de l’industrie électronique, la coopération internationale et la formation de ressources humaines qualifiées.

Parallèlement, les localités sont appelées à préparer les infrastructures, améliorer l’environnement d’investissement et développer des pôles industriels dédiés aux semi-conducteurs. Les entreprises, en particulier nationales, sont encouragées à renforcer leurs capacités technologiques et à investir davantage dans la recherche-développement.

Dans un contexte de concurrence technologique mondiale de plus en plus intense, le développement de l’industrie des semi-conducteurs constitue un processus de long terme. La capacité du Vietnam à saisir les opportunités actuelles et à mettre en œuvre efficacement ses stratégies déterminera sa place dans la chaîne de valeur mondiale et pourrait poser les bases d’une nouvelle percée à l’ère numérique. -VNA/VI