Résolution n°57 : Les « entreprises individuelles » dynamisent l’entrepreneuriat numérique

Dans le contexte de la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, le modèle de « l’entreprise individuelle » s’affirme comme une nouvelle dynamique, contribuant à l’élargissement de la base entrepreneuriale et à l’essor de l’économie numérique au Vietnam.

Par essence, ce modèle n’est pas entièrement nouveau. Toutefois, avec l’essor rapide des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et des plateformes en ligne, il se distingue nettement des formes traditionnelles de commerce individuel. Un entrepreneur peut désormais gérer seul l’ensemble des activités de production et de services - marketing, vente, relation client, comptabilité et gestion - grâce au soutien des outils numériques.

L’application des technologies permet de réduire sensiblement les coûts de démarrage, d’abaisser les barrières liées au capital et aux ressources humaines, tout en ouvrant l’accès à de nouveaux secteurs tels que les services numériques, la création de contenus, les logiciels, le commerce électronique ou encore l’agriculture de haute technologie. Les individus peuvent ainsi s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur modernes, au-delà des activités de petite échelle.

Selon le ministère des Sciences et des Technologies, l’objectif à moyen terme est de voir émerger environ un million d’« entreprises individuelles », appelées à devenir l’un des piliers du mouvement national de l’entrepreneuriat et du développement de l’économie numérique. Ce modèle est également envisagé comme une évolution progressive des ménages commerciaux traditionnels vers des structures plus transparentes, professionnelles et évolutives.

Parallèlement, la transformation numérique de l’administration publique et des services publics crée un environnement favorable à l’initiative individuelle. Les procédures d’enregistrement des entreprises, de déclaration fiscale et de dépôt des dossiers en ligne sont de plus en plus simplifiées, réduisant les coûts de conformité et facilitant l’accès au marché.

Afin d’assurer un développement durable de ce modèle, les autorités compétentes étudient l’élaboration de mécanismes et de politiques adaptés, axés sur une gestion fondée sur les plateformes numériques, la simplification des formalités administratives et l’application de dispositifs pilotes encadrés. Parmi les solutions envisagées figurent la mise à disposition de logiciels de comptabilité gratuits, l’intégration avec les systèmes bancaires, l’identification numérique et la signature électronique, afin d’alléger les charges et de soutenir efficacement les entrepreneurs.

Dans un contexte de transition du modèle de croissance, la promotion des « entreprises individuelles » est considérée comme une nécessité, contribuant à l’élargissement de la communauté des entreprises, au renforcement de la résilience de l’économie et à la concrétisation de l’objectif national d’un entrepreneuriat innovant et inclusif. - VNA/VI