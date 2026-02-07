Résolution n°57 du Politburo : Vinh Long s’oriente vers une agriculture verte et numérique

Des modèles agricoles intelligents à la production de riz de haute qualité à faibles émissions, en passant par le développement de la culture biologique de la noix de coco liée à l’économie circulaire, l’agriculture de la province de Vinh Long (Sud) connaît une transformation profonde vers une agriculture verte et durable.

Ce processus constitue un fondement important pour la restructuration du secteur agricole local, conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo relative à la promotion de l’application de la science, de la technologies et de la transformation numérique au service du développement socio-économique.

Ces dernières années, Vinh Long a identifié les sciences, les technologies et la transformation numérique comme des facteurs clés pour moderniser l’agriculture, accroître la valeur ajoutée et améliorer la compétitivité des produits agricoles.

Les progrès réalisés dans les domaines des semences, de l’élevage, des biotechnologies, de la mécanisation, de l’automatisation, de la gestion intelligente et de la traçabilité sont de plus en plus appliqués, contribuant à la réduction des coûts de production, à la préservation des ressources et à une meilleure résilience face au changement climatique.

À ce jour, la superficie consacrée à l’agriculture biologique et de haute technologie dépasse 81.400 hectares, soit environ 10,5% de la superficie agricole totale de la province. Parallèlement, la gestion de la qualité, la sécurité alimentaire et la traçabilité ont été renforcées, créant ainsi des conditions favorables à l’accès des produits agricoles de Vinh Long aux marchés d’exportation exigeants.

Dans le secteur des cultures, la province a délivré près de 900 codes de zones de production, couvrant une superficie totale de plus de 33.320 hectares. Parmi ceux-ci, 696 codes répondent aux exigences d’exportation vers des marchés tels que la Chine, les États-Unis, l’Union européenne, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande, avec des produits phares comme le durian, le ramboutan, le longane, le pamplemousse, la noix de coco et la patate douce. De plus, 67 installations de conditionnement agricole ont été certifiées pour l’exportation, contribuant ainsi à améliorer la transparence et la compétitivité des produits locaux.

La transformation numérique a été largement mise en œuvre dans les secteurs de l’élevage, de l’aquaculture, de la foresterie et de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. De nombreuses zones de production ont adopté des capteurs, des systèmes de surveillance automatisés, des programmes de gestion des élevages et des systèmes de contrôle automatique de la qualité de l’eau, réduisant ainsi les risques de maladies et améliorant l’efficacité de la production.

Il convient de souligner que 100 % des participants au programme OCOP (A chaque commune son produit) de la province ont intégré leurs produits aux plateformes de commerce électronique, élargissant ainsi leurs canaux de commercialisation et favorisant l’économie agricole numérique.

Parallèlement à l’application des sciences et des technologies, Vinh Long encourage le développement d’une agriculture verte et circulaire. Le secteur agricole accompagne les agriculteurs dans la réduction de l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides, l’augmentation de l’utilisation d’engrais organiques et de produits biologiques, ainsi que le développement de modèles d’irrigation efficaces, l’utilisation d’énergies renouvelables et des pratiques agricoles à faible émission de carbone. L’économie circulaire se développe grâce à l’intégration de l’agriculture, de l’élevage et de l’aquaculture, valorisant les sous-produits tels que la paille, les balles de riz et les déchets de noix de coco pour produire des engrais organiques et de la bioénergie. Ceci permet de réduire les coûts, de diminuer la pollution environnementale et d’accroître la valeur ajoutée.

Concernant le riz, plus de 9.200 ménages répartis dans 38 communautés et quartiers s’étaient inscrits, d’ici 2026, au projet « Développement durable d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030 », couvrant une superficie de 8 302 hectares.

À partir de 2027, la province prévoit d’accroître ses cocoteraies de plus de 10.000 hectares par an, avec pour objectif d’atteindre au moins 50.000 hectares d’ici 2030. Quant aux noix de coco, Vinh Long ambitionne de cultiver environ 132 000 hectares d’ici 2030, pour une production annuelle de 1,72 million de tonnes, dont environ 50 % de noix de coco biologiques.

Selon les autorités agricoles et environnementales provinciales, Vinh Long étudie le potentiel des crédits carbone issus des cocoteraies, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour ce secteur stratégique.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Châu Van Hoa, a déclaré que le développement d’une agriculture verte et circulaire, liée à la science, à la technologie et à la transformation numérique, est une nécessité incontournable et l’un des piliers fondamentaux permettant à Vinh Long d’atteindre ses objectifs de croissance verte et de développement durable dans la période à venir. – VNA/VI