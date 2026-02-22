Báo Ảnh Việt Nam

Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de l'économie d'État

La Résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de l'économie d'État (promulguée le 6 janvier 2026 par le secrétaire général To Lam) définit pour objectif global de renforcer l'efficience et de valoriser le rôle moteur, pionnier et d'orientation stratégique de l'économie d'État dans les secteurs vitaux. Ce pilier doit entraîner et soutenir les autres composantes économiques vers une croissance durable, tout en garantissant la sécurité nationale et le progrès social. Cette dynamique vise à faire du Vietnam un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, avant de concrétiser la vision 2045 d'un pays développé à revenu élevé.
    

 

Le Vietnam élève sa diplomatie multilatérale dans la nouvelle ère

La participation du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale du Conseil de la paix sur Gaza, aux côtés de dirigeants de plus de 50 pays, illustre l’engagement actif et responsable du Vietnam en faveur de la paix mondiale et marque une étape importante dans l’élévation de sa diplomatie multilatérale à l’ère nouvelle.
