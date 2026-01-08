Résolution n° 57 : Le Vietnam vise un système de données touristiques complet et unifié

Lancement de la plateforme nationale de données touristiques Visit Vietnam. Photo: Vietnam+

La mise en place d’un système de données touristiques complet et cohérent s’avère essentielle pour que le secteur touristique vietnamien puisse renforcer sa gouvernance, améliorer sa compétitivité et optimiser l’expérience des visiteurs.



Face à la tendance inévitable de la transformation numérique, les données ne sont plus de simples informations, mais le moteur de l’économie numérique. La résolution n° 57-NQ/TW du Politburo, datée du 22 décembre 2024 sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale, souligne la nécessité d’enrichir et d’exploiter pleinement le potentiel des données, de les considérer comme un facteur de production majeur et d’accélérer le développement des mégabases de données, de l’industrie des données et de l’économie des données.



De même, la décision n° 2629/QD-TTg du Premier ministre, datée du 1er décembre 2025 et approuvant le Programme de développement du gouvernement numérique, souligne l'importance de transformer les données en une ressource stratégique. Ces orientations stratégiques identifient les données comme une infrastructure "douce" essentielle à la transformation numérique nationale et un élément fondamental pour améliorer l'efficacité de la gouvernance et garantir le développement durable des secteurs économiques, notamment le tourisme.



Ces dernières années, le secteur touristique vietnamien a enregistré une forte croissance, tant en termes de volume que de qualité. En 2025, le pays a accueilli pour la première fois plus de 20 millions d'arrivées internationales et plus de 130 millions de voyageurs nationaux, générant un chiffre d'affaires touristique total de plus de 38 milliards de dollars.



Cette expansion rapide impose toutefois au secteur une nécessité accrue d'adopter un système de données unifié et précis afin d'optimiser ses opérations, d'éviter un développement déséquilibré, d'améliorer la qualité des destinations et de renforcer sa compétitivité internationale.



Malgré des progrès notables en matière de numérisation, les données touristiques au Vietnam restent fragmentées, peu normalisées et insuffisamment interconnectées entre les autorités, les collectivités locales et les entreprises. Cette situation complique le suivi, la prévision et l’élaboration des politiques publiques, tout en renforçant la dépendance aux plateformes numériques internationales pour l’analyse des tendances du marché et des comportements des visiteurs.



Pour remédier à ces lacunes, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a approuvé en septembre 2024 un projet de création d'une base de données pour l'industrie touristique. Ce projet, mis en œuvre entre 2024 et 2030, vise à développer une base de données touristiques complète et unifiée à l'échelle nationale, au service de la gestion étatique tout en soutenant la promotion et le développement du tourisme.



Le système intégrera un large éventail de données, couvrant notamment les voyagistes nationaux et internationaux, les établissements d’hébergement, les zones et sites touristiques, les ressources et guides touristiques, ainsi que les prestataires qualifiés des secteurs de la restauration, du commerce, des loisirs et du bien-être, sans oublier les activités de promotion touristique et les données statistiques.



Le chef adjoint de l'Autorité nationale du tourisme, Pham Van Thuy, a déclaré que l'autorité avait conseillé au ministère de déployer un programme visant à accélérer la transformation numérique vers un tourisme intelligent. Au cœur de cette démarche se trouve le développement d'un système de données numériques servant de base aux modèles de tourisme intelligent et permettant de maximiser la valeur ajoutée des données, avec pour objectif la création d'un écosystème national de données touristiques précis, complet, fiable, dynamique, unifié et partagé.

Grâce à la transformation numérique, les destinations digitalisées offrent aux touristes une multitude d'expériences passionnantes, accessibles simplement avec un smartphone. Photo. Vietnam+

Une étape importante de ce processus a récemment été franchie avec le lancement de la plateforme nationale de données touristiques Visit Vietnam, marquant un pas significatif vers la construction et l'exploitation de l'écosystème de données touristiques du Vietnam. La plateforme est financée par le gouvernement, avec la coordination professionnelle de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam et de l'Association nationale des données. Sun Group est responsable du développement et de l'exploitation de l'infrastructure technologique, tandis que Visa fournit les données de paiement internationales, le modèle d'analyse des comportements de consommation et des normes de sécurité avancées.



Au cœur de Visit Vietnam se trouve une carte interactive des données touristiques en temps réel, permettant aux autorités de suivre la capacité d'accueil des destinations, de réguler les flux de visiteurs et d'identifier rapidement les risques opérationnels. Pour les entreprises, la plateforme facilite la mise à jour des produits, la gestion des services et l'analyse de marché, les aidant ainsi à mieux cibler les visiteurs nationaux et internationaux. Pour les voyageurs, elle offre un accès aux informations officielles, à des itinéraires personnalisés, à des options de réservation de services et à des alertes en temps réel sur les conditions météorologiques, l'affluence ou les changements sur les sites touristiques.



Le colonel Hà Nam Trung, directeur adjoint du Centre national de données du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que Visit Vietnam représente une avancée majeure vers une gouvernance du tourisme axée sur les données, condition essentielle à une compétitivité durable. Son lancement officiel est prévu pour le deuxième trimestre 2026.



Doàn Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe de Saigontourist, a souligné que la cohérence des informations contribuera à renforcer la notoriété de la marque touristique nationale auprès des voyageurs, jetant ainsi les bases d'un positionnement du Vietnam comme destination verte, sûre et accueillante. -VNA/VI