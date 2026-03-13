Báo Ảnh Việt Nam

Résolution du 14e Congrès national du Parti : Objectifs et indicateurs de développement majeurs sur l'environnement pour le quinquennat 2026-2030

La Résolution du 14e Congrès national du Parti fixe plusieurs objectifs environnementaux pour la période 2026-2030, tels que : le maintien du taux de couverture forestière à 42 % ; le taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8 à 9 % ; le taux de traitement et de réutilisation de 65–70% des eaux usées rejetées dans l’environnement des bassins fluviaux et le taux d’aires marines et côtières protégées par rapport à la superficie naturelle des eaux maritimes nationales au moins de 6%.
    

 

Élections législatives et locales : la génération Z se mobilise pour son premier vote

À l’approche des élections des députés de la 16ᵉ Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, de nombreux étudiants de la génération Z dans les universités de Nghe An s’apprêtent à voter pour la première fois. Pour ces jeunes électeurs, chaque bulletin représente à la fois un droit citoyen et un engagement concret envers l’avenir du pays.
