Báo Ảnh Việt Nam

Nouvelles

Résolution du 14e Congrès national du Parti

Objectifs de développement
    

 

À lire également

Les 8es Prix nationaux du livre récompensent plus de 50 ouvrages exceptionnels

Les 8es Prix nationaux du livre récompensent plus de 50 ouvrages exceptionnels

Deux prix A, la plus haute distinction de ces prix, ont été décernés à « Lich su Viet Nam bang hinh » (L’Histoire du Vietnam en images), ouvrage de Dong A et plusieurs auteurs, publié conjointement par la Maison d’édition de l’Université nationale d’éducation de Hanoi et la Société par actions culturelle Dong A.
En savoir plus

Top