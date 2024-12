Résolution concernant la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire Nord-Sud

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a signé pour approbation de la résolution n°172/2024/QH15 concernant la politique d'investissement pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

La résolution énonce clairement l'objectif de construire une ligne ferroviaire à grande vitesse moderne et synchrone pour répondre à la demande de transport, créer une force motrice importante pour un développement socio-économique rapide et durable et promouvoir les avantages du couloir économique Nord-Sud, garantir une connectivité efficace entre le couloir économique Est-Ouest et les pays de la région. Le projet vise également à garantir la défense nationale, la sécurité, à promouvoir l'intégration internationale, l’industrialisation et la modernisation du pays, contribuant à la mise en œuvre des objectifs et tâches fixés conformément aux documents du 13e Congrès national et d’autres résolutions du Parti.

La ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud aura une longueur totale de 1 541 km, débutant à la gare de Ngoc Hoi, à Hanoï, traversant 20 villes et provinces pour aboutir à la gare de Thu Thiem, à Hô Chi Minh-Ville. Elle sera conçue pour une vitesse de 350 km/h, à double voie, à un écartement de 1 435 mm et une capacité de charge de 22,5 tonnes par essieu. La ligne comprendra 23 gares de passagers et cinq gares de fret. L'investissement total du projet s'élève à 1.713.548 milliards de dongs (environ 67,34 milliards de dollars).

Le gouvernement doit être responsable devant l’Assemblée nationale pour la mise en œuvre et la gestion des investissements du projet, conformément à la résolution et aux dispositions légales pertinentes. Il doit assurer aussi l’avancement et la qualité du projet, l’utilisation de manière économique et efficace des ressources.

Durant le processus d’exploitation et de fonctionnement, sur la base des propositions des localités, le Premier ministre va décider d’investir dans des stations supplémentaires dans les zones urbaines à forte demande de transport.

Les localités et l'Électricité du Vietnam sont responsables devant le gouvernement pour garantir l’avancement et la qualité du travail d’indemnisation, de réinstallation et des sous-projets assignés.

La Compagnie général des chemins de fer du Vietnam est chargée de gérer et d’entretenir les infrastructures et d’exploiter la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. -VNA/VI