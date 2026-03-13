Résolution 80 : renforcer la puissance nationale à partir du socle culturel

Le bloc Culture et Sports lors du défilé célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre 2025. Photo : VNA

Au cours du développement de chaque nation, la culture constitue toujours le fondement spirituel de la société. Elle oriente le système de valeurs, façonne la personnalité humaine et contribue à créer une force endogène pour un développement durable.

Consciente de cette importance, le Parti et l’État vietnamiens ont adopté la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement de la culture vietnamienne, soulignant la nécessité de bâtir une culture avancée, imprégnée de l’identité nationale, appelée à devenir un pilier spirituel solide de la société dans la nouvelle période.

Très tôt, le rôle de la culture a été affirmé dans la pensée stratégique du Parti. L’« Esquisse de la culture vietnamienne » de 1943 a identifié la culture comme l’un des trois fronts de la révolution, plaçant l’homme et le peuple au centre du processus de création. Lors de la Conférence nationale sur la culture en 1946, le Président Hô Chi Minh a déclaré que « la culture éclaire la voie de la nation », soulignant ainsi sa fonction d’orientation pour le développement du pays.

Dans la continuité de cette vision, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a récemment réaffirmé que la culture constitue le fondement spirituel de la société, une force interne essentielle et un flambeau guidant les victoires du peuple vietnamien. L’année 2026 marque d’ailleurs la première année de mise en œuvre de la Résolution 80, parallèlement au Programme national cible pour le développement culturel du Vietnam pour la période 2025-2035 et à plusieurs stratégies et projets majeurs.

Au fil de l’histoire, la force spirituelle de la culture vietnamienne s’est exprimée à travers la tradition de patriotisme, de solidarité et d’humanisme du peuple. Pendant des millénaires de construction et de défense de la patrie, ces valeurs ont constitué un puissant facteur de cohésion nationale. Au XXᵉ siècle, des millions de jeunes Vietnamiens se sont engagés pour défendre le pays avec l’esprit de sacrifice incarné par le slogan « se sacrifier pour que la Patrie vive ».

Cet esprit de solidarité s’est également manifesté de manière éclatante durant la pandémie de COVID-19. Face aux difficultés économiques et sociales provoquées par la crise sanitaire, de nombreuses initiatives communautaires telles que les « distributeurs automatiques de riz », les « supermarchés à zéro đồng » ou les « cuisines solidaires » ont vu le jour dans plusieurs localités. Des milliers de médecins, de soldats et de volontaires ont travaillé jour et nuit en première ligne pour protéger la santé de la population.

Dans le contexte de la mondialisation et du développement rapide des technologies numériques, la culture fait toutefois face à de nouvelles opportunités mais aussi à des défis. Les échanges culturels favorisent l’ouverture et l’accès aux valeurs universelles, mais une adoption non sélective pourrait entraîner l’érosion des traditions.

Néanmoins, lorsqu’elle est utilisée de manière appropriée, la technologie peut devenir un outil efficace pour diffuser les valeurs culturelles. De nombreux jeunes utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux pour promouvoir l’áo dài, la gastronomie traditionnelle ou encore les paysages et patrimoines du Vietnam auprès du public international.

La préservation culturelle associée au développement économique produit également des résultats positifs. Le village de poterie de Bát Tràng, à Hanoï, illustre cette dynamique en combinant la sauvegarde d’un artisanat traditionnel avec le développement du tourisme expérientiel, créant ainsi des emplois et améliorant les revenus des habitants.

Ces dernières années, le Vietnam a progressivement perfectionné son système de politiques et de législations relatives à la culture, au patrimoine et aux arts. L’éducation aux traditions, à l’histoire et à l’identité nationale est renforcée tant dans les écoles que dans la société. Parallèlement, les mouvements visant à promouvoir la vie culturelle de base, tels que « Familles culturelles » ou « Villages culturels », continuent de se développer.

Dans la nouvelle phase de développement, les investissements dans la création artistique, les industries culturelles, les médias et la transformation numérique devraient contribuer à diffuser davantage les valeurs vietnamiennes et à renforcer le soft power culturel du pays. La mise en œuvre de la Résolution 80 apparaît ainsi comme une étape importante pour consolider le socle spirituel de la société et mobiliser la force de la culture au service du développement durable du Vietnam. - VNA/VI