Résolution 80 : Hô Chi Minh-Ville renforce ses institutions culturelles et sportive

Le poste central, ouvrage architectural emblématique au cœur de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville, la mégapole du Sud, considère le réseau d’institutions culturelles et sportives de proximité comme un pilier fondamental de la « ville créative » et de la « ville intelligente ».

Dans cette optique, les autorités municipales accélèrent les investissements pour moderniser et étendre ces infrastructures, améliorant ainsi la qualité de vie des habitants tout en concrétisant la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne à l’ère nouvelle.

S’étendant sur plus de 6.772 km² et forte de plus de 14 millions d’habitants, Hô Chi Minh-Ville fait face à une demande croissante d’équipements culturels et sportifs modernes, synchronisés et répartis sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones suburbaines, rurales, insulaires ou issues des anciens territoires de Binh Duong et de Ba Ria–Vung Tau.

Selon le Service municipal de la culture et des sports, seuls 43 % des quartiers et communes disposent actuellement d’un centre culturel ou sportif de base, un taux nettement inférieur à celui de certaines localités voisines. Outre l’insuffisance et la vétusté des infrastructures, de nombreux établissements peinent à fonctionner efficacement en raison d’obstacles liés à la gouvernance, à la superposition des réglementations foncières et financières, au manque de ressources humaines qualifiées dans un contexte d’urbanisation rapide et de transformation numérique, ainsi qu’à un cadre juridique et budgétaire encore incomplet.

Les experts insistent sur la nécessité de lever rapidement ces freins pour créer un environnement culturel sain, garantissant à tous l’accès à la création et à la jouissance des valeurs culturelles. La Résolution n°80-NQ/TW fixe des objectifs ambitieux : 100 % des administrations locales à deux niveaux et des forces armées doivent disposer d’institutions culturelles adaptées, et 90 % des structures de base doivent fonctionner régulièrement et efficacement.

Les entreprises des secteurs culturel, sportif et du divertissement soulignent, pour leur part, le déficit d’infrastructures de grande envergure répondant aux normes internationales, notamment pour l’organisation d’événements rassemblant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Hô Chi Minh-Ville, premier marché national du spectacle et du divertissement, ne dispose pas encore d’enceintes capables d’accueillir des manifestations de plus de 50.000 personnes.

Le spécialiste sportif Dô Tuân relève qu’une « super-métropole » comme Hô Chi Minh-Ville, centre majeur des services sportifs et de loisirs, ne peut se contenter du stade Thông Nhât ou du stade Go Dâu, d’une capacité d’environ 20.000 places et aujourd’hui vieillissants.

L’artiste My Uyên plaide pour un renforcement des investissements dans les arts traditionnels et les infrastructures scéniques, afin d’offrir aux artistes des conditions professionnelles de création et de représentation, tout en réduisant les écarts d’accès à la culture entre les zones centrales et les territoires périphériques après la fusion administrative.

Pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2045, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une « métropole de services, de culture et de créativité », ainsi qu’un centre financier, commercial et scientifique de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, a affirmé que la ville ne vise pas uniquement une croissance économique à deux chiffres, mais place également la culture au cœur de sa stratégie de développement. Investir dans la culture revient d’abord à investir dans la qualité de vie des habitants, tout en contribuant, à long terme, au rayonnement national. Dans cette perspective, la municipalité finalise un projet de développement des institutions culturelles et sportives de base à l’horizon 2035, intégré à la planification générale et adapté à l’expansion territoriale ainsi qu’au modèle d’administration locale à deux niveaux.

Le 15 janvier 2025, le Comité populaire municipal et Sun Group ont lancé les travaux du Complexe sportif national de Rach Chiêc, d’un investissement total de plus de 145.000 milliards de dôngs. Point d’orgue du projet : un stade de 70.000 places doté d’un toit modulable à ouverture et fermeture automatiques et d’un système moderne de climatisation, apte à accueillir des compétitions internationales telles que les Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games) ou les Jeux sportifs asiatiques (ASIAD), mais aussi à se transformer en scène multifonction pour de grands concerts et spectacles internationaux.

Le complexe intègre également des espaces commerciaux, de services et de congrès pour booster l’économie de l’événementiel et l’économie nocturne, prolonger la durée de séjour des visiteurs et augmenter leurs dépenses.

Conformément à l’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW, la période 2026-2031 devra ainsi se concentrer sur le développement des industries et services culturels, l’amélioration des institutions et des infrastructures créatives, la modernisation de la formation et de la recherche-développement, ainsi que la promotion de l’image nationale et de la diplomatie culturelle au sein des réseaux mondiaux de la créativité. -VNA/VI