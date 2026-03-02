Résolution 79 : le ministère des Finances élabore un programme d’action sur le développement de l’économie publique

Photo d'illustration : VNA

Le ministère des Finances finalise actuellement un programme d’action visant à mettre en œuvre la Résolution n°79-NQ/TW du 6 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de l’économie publique, considérée comme une mission à portée stratégique dans le contexte actuel, afin de consolider et de promouvoir le rôle directeur du secteur public au sein de l’économie nationale.



Le ministre des Finances, Nguyen Van Thang, a souligné que, face à un environnement marqué par des exigences et des défis croissants, l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action doivent être menées de manière urgente, méthodique et pragmatique, en définissant clairement les missions, les responsabilités et le calendrier d’exécution, tout en garantissant la faisabilité. La direction du ministère a demandé aux unités compétentes d’achever rapidement le projet afin de le soumettre aux autorités compétentes pour examen avant son déploiement à l’échelle de tout le secteur.



Selon Mme Doan Thi Kim Dung, vice-directrice de l’Institut de stratégie et de politiques économiques et financières, la Résolution 79-NQ/TW confie aux comités du Parti des ministères et organismes gouvernementaux l’élaboration de plans d’action détaillés, précisant les missions, les solutions, les étapes de mise en œuvre et la répartition des responsabilités. Dans ce cadre, le gouvernement a adopté la Résolution n°29/NQ-CP, exigeant que les ministères, les secteurs et les collectivités locales publient leurs programmes d’action au plus tard au premier trimestre 2026, tout en garantissant l’allocation adéquate des ressources, le renforcement des mécanismes de contrôle et de supervision ainsi qu’un régime de rapports périodiques.



Conformément à la Résolution 29/NQ-CP, le ministère des Finances est chargé de piloter le suivi et l’évaluation des indicateurs relatifs au budget de l’État, aux réserves nationales et aux entreprises publiques. Il coopère également au suivi des fonds financiers publics hors budget relevant de son champ de gestion. Le ministère assume en outre la responsabilité de coordonner et d’inciter les autres ministères, secteurs et collectivités à mettre en œuvre les mesures prévues, et de formuler, le cas échéant, des recommandations au gouvernement et au Premier ministre afin de garantir l’efficacité du programme.



L’annexe jointe à la Résolution 29/NQ-CP confie au ministère des Finances huit missions générales et 27 missions dont il assure la direction. Sur cette base, le ministère a identifié deux groupes prioritaires de tâches. Le premier concerne les actions à déployer immédiatement au premier trimestre 2026, notamment l’élaboration et la promulgation de deux programmes d’action : l’un du Comité du Parti du ministère des Finances et l’autre du ministère lui-même. Le second regroupe les missions permanentes telles que le suivi et l’évaluation des indicateurs, l’établissement de rapports périodiques, l’accélération de la mise en œuvre et le renforcement de la coordination intersectorielle.



Sous l’impulsion de la direction ministérielle, l’Institut de stratégie et de politiques économiques et financières a élaboré les projets des deux programmes d’action. Celui du Comité du Parti du ministère se concentre sur trois axes majeurs : le renouvellement des approches et le renforcement de la sensibilisation des organisations du Parti à tous les niveaux quant au développement de l’économie publique ; l’intensification des activités d’information et de communication ; et le renforcement de la direction et de la supervision des missions politiques liées à ce secteur.



S’agissant du programme d’action du ministère des Finances, un projet a été soumis pour consultation à 34 unités relevant du ministère ; 24 ont déjà transmis leurs observations. La majorité des avis se sont déclarés favorables au projet, plusieurs contributions ayant été intégrées afin de clarifier la répartition des responsabilités, d’ajuster certaines missions en fonction des compétences de chaque unité et d’améliorer la formulation. Certaines divergences relatives à la désignation des unités chefs de file ont fait l’objet d’explications et de précisions.



À l’issue de ce processus de consultation et de consolidation, les deux projets de programmes d’action, assortis d’annexes détaillant les missions spécifiques, ont été finalisés et soumis au Comité permanent pour examen avant leur adoption et leur déploiement. Cette démarche constitue une étape importante dans la concrétisation des orientations du Parti, visant à renforcer l’efficacité, la transparence et la capacité de gestion du secteur économique public dans la nouvelle phase de développement du pays. - VNA/VI