Résolution 72 : la haute technologie médicale au service des citoyens

Ces dernières années, dans la mise en œuvre de la Résolution n°72-NQ/TW, la province de Tuyên Quang a mobilisé d’importantes ressources pour développer son système de santé dans un sens moderne, visant à rapprocher les technologies de pointe des citoyens.

À travers l’amélioration des infrastructures, l’investissement dans des équipements médicaux avancés et le développement de ressources humaines de haute qualité, le secteur de la santé de la province enregistre des avancées notables dans l’amélioration des soins de santé offerts à la population locale.

L’un des axes prioritaires de Tuyên Quang consiste à investir en profondeur dans les établissements de santé publics, à élargir la coopération professionnelle et à renforcer l’application des sciences et des technologies dans l’examen et le traitement médicaux. Dans ce processus, l’Hôpital général provincial joue un rôle central, en s’orientant progressivement vers la maîtrise de nombreuses techniques spécialisées au niveau provincial.

En 2025, l’Hôpital général de la province de Tuyên Quang a déployé une série de nouvelles techniques dans plusieurs domaines de pointe tels que la chirurgie, l’endoscopie, la radiologie interventionnelle, l’imagerie diagnostique, l’oncologie, la traumatologie-orthopédie, l’oto-rhino-laryngologie, l’obstétrique-gynécologie, la dermatologie et la rééducation fonctionnelle. Grâce à ces avancées, de nombreux cas complexes, auparavant référés aux hôpitaux de niveau central, ont pu être traités avec succès au niveau provincial, contribuant ainsi à réduire les transferts de patients, tout en économisant du temps et des coûts pour les malades.

Un fait marquant est l’entrée en service, en janvier 2026, du système de tomodensitométrie (CT Scanner) à 256 barrettes à l’Hôpital général provincial, l’un des équipements d’imagerie médicale les plus modernes à l’heure actuelle, disponible dans un nombre limité d’hôpitaux provinciaux. Ce système fournit des images à haute résolution, permet un temps d’examen rapide et réduit la dose de rayonnement pour les patients. Il facilite la détection précoce et précise de nombreuses pathologies graves telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer du poumon, ainsi que les lésions du foie, des reins et les affections ostéo-articulaires. Sa mise en exploitation contribue à renforcer les capacités diagnostiques, à soutenir un traitement opportun et à alléger progressivement la surcharge des établissements de niveau supérieur.

Dans la pratique, de nombreux patients expriment leur satisfaction et leur tranquillité d’esprit face à l’accès croissant à des services médicaux de haute qualité dans leur province. Selon la direction de l’Hôpital général provincial, afin d’exploiter efficacement ces équipements modernes, l’établissement accorde une attention particulière à la formation des médecins et techniciens, à l’élaboration de procédures d’exploitation rigoureuses, à la garantie de la sécurité radiologique et au respect strict des réglementations professionnelles et juridiques en matière de soins de santé.

Parallèlement au secteur public, les établissements de santé privés de la province intensifient également leurs investissements dans des équipements modernes, contribuant à diversifier l’offre de services et à améliorer l’accès de la population aux soins de santé de haute technologie. L’Hôpital général Phuong Bac a notamment mis en service un système d’IRM 3.0 Tesla, un système d’angiographie numérique avec soustraction (DSA) Allia IGS 5, ainsi qu’une chambre d’oxygénothérapie hyperbare, destinés au diagnostic précoce et au traitement efficace de nombreuses maladies cardiovasculaires, neurologiques, oncologiques et à la rééducation fonctionnelle.

Selon les experts, l’investissement coordonné dans des équipements médicaux modernes apporte des bénéfices concrets aux citoyens, tout en offrant aux professionnels de santé, notamment aux jeunes médecins, des opportunités précieuses d’apprentissage, de perfectionnement et de maîtrise des technologies avancées. Toutefois, cela impose également des exigences élevées en matière de compétences professionnelles, de capacités d’exploitation et d’efficacité dans l’utilisation des équipements.

Les autorités de la province de Tuyên Quang ont affirmé que l’introduction de la médecine de haute technologie dans les établissements de santé marque la détermination locale à développer une médecine intelligente et moderne, visant à assurer des soins de santé globaux à l’ensemble des populations ethniques de la province. À l’avenir, le secteur de la santé de Tuyên Quang continuera d’investir en profondeur, de promouvoir l’application des sciences et des technologies, d’accélérer la transformation numérique, de développer la télémédecine et de renforcer la coopération professionnelle avec les hôpitaux de niveau central, afin de répondre de mieux en mieux aux besoins de soins de santé de la population. - VNA/VI