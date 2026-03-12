Résolution 72: Hanoï renforce la coopération professionnelle pour élever le niveau des soins de santé de base

Grâce au soutien professionnel des établissements de santé de niveau supérieur, les habitants peuvent accéder à des services médicaux modernes et de haute qualité directement dans les quartiers et communes. Photo : VNA

La mise en œuvre de la Résolution n°72-NQ/TW du Bureau politique relative au renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé de la population ouvre une nouvelle dynamique pour le secteur de la santé de la capitale.

Ces derniers temps, Hanoï a intensifié les programmes de coopération professionnelle entre les hôpitaux de niveau supérieur et les établissements de santé de proximité, contribuant ainsi à améliorer la qualité des soins de santé primaires au sein de la communauté.

Parmi les initiatives récentes figure un programme de formation consacré à la réanimation en cas d’arrêt circulatoire et à la prise en charge des chocs anaphylactiques destiné aux personnels des postes de santé de quartier de Cua Nam. Organisée avec la participation directe de médecins de Bệnh viện Bạch Mai, cette formation a réuni plus d’une centaine de professionnels de santé de proximité.

Le programme vise à actualiser les connaissances en matière de gestes d’urgence et à renforcer les compétences pratiques des personnels de santé de base afin qu’ils puissent identifier rapidement les situations critiques et intervenir efficacement.

Selon les autorités locales, la participation directe de médecins d’hôpitaux centraux à la formation selon la méthode dite du « mentorat pratique » permet non seulement d’améliorer les compétences professionnelles du personnel de santé de base, mais aussi de renforcer la coordination entre les différents niveaux du système de santé. Les habitants peuvent ainsi bénéficier de services médicaux de qualité directement dans leur localité, ce qui contribue également à réduire la surcharge dans les hôpitaux de niveau supérieur.

Parallèlement, plusieurs modèles de coopération professionnelle entre hôpitaux et postes de santé sont progressivement mis en place. À titre d’exemple, Bệnh viện đa khoa Vân Đình a signé un accord de coopération globale avec le poste de santé de la commune de Van Dinh.

Dans ce cadre, l’hôpital s’engage à dépêcher des médecins spécialistes dans divers domaines – médecine interne, chirurgie, obstétrique, pédiatrie, oto-rhino-laryngologie, odontologie, ophtalmologie et médecine traditionnelle – afin d’apporter un appui technique direct au poste de santé local.

L’un des aspects les plus remarquables de cette coopération réside dans l’approche de formation associée à la pratique. Les spécialistes guident directement le personnel des postes de santé dans la réalisation des actes cliniques et paracliniques de base, ainsi que dans la maîtrise des gestes d’urgence. Par ailleurs, des séances scientifiques et des formations thématiques sont régulièrement organisées afin de mettre à jour les protocoles thérapeutiques les plus récents.

Selon les experts, le renforcement des capacités du réseau de santé de base revêt une importance particulière, car il s’agit du niveau de soins le plus proche de la population et du premier point de contact du système de santé. Une prise en charge rapide et adéquate dès les premières minutes peut réduire significativement les complications et améliorer l’efficacité du traitement avant un éventuel transfert vers un établissement de niveau supérieur.

Grâce à la formation du personnel, au transfert de technologies médicales et à l’organisation de consultations directement dans les postes de santé, l’écart de compétences entre les différents niveaux du système de santé se réduit progressivement. Cette dynamique contribue non seulement à améliorer la qualité des soins primaires, mais aussi à désengorger les hôpitaux.

Dans ce contexte, Hanoï poursuit l’objectif de consolider un réseau de santé de base solide, moderne et centré sur les besoins de la population, tout en promouvant une approche privilégiant la prévention et la prise en charge proactive de la santé plutôt que le seul traitement des maladies. - VNA/VI