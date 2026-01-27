Résolution 68-NQ/TW : les femmes entrepreneures élargissent l’espace de développement

La société à responsabilité limitée Triêt Minh investit dans la modernisation de ses chaînes de production et l’application de technologies modernes. Photo : VNA

Dans un contexte où Dà Nang entre dans une nouvelle phase de développement, riche en marges de progression et en moteurs de croissance, la communauté des entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes, bénéficie de nouvelles opportunités pour étendre ses activités de production et de commerce.



Animées par un esprit pionnier et d’innovation, les entrepreneures de la ville contribuent activement à la restructuration économique, affirmant le rôle de Dà Nang en tant que pôle économique et socio-économique majeur du Centre et de l’ensemble du pays.



Le développement économique rapide et durable constitue une priorité stratégique pour Dà Nang. La ville accorde une attention particulière au renforcement du rôle du secteur privé, considéré comme un moteur essentiel de la croissance. Dans cette perspective, la création d’un environnement favorable au développement des entreprises féminines est identifiée comme une solution clé pour valoriser le potentiel des femmes entrepreneures, promouvoir l’égalité des genres et accroître la contribution des femmes à la vie économique et sociale.



Les politiques de soutien à la promotion commerciale, à la mise en relation des marchés nationaux et internationaux, à la valorisation des produits OCOP et des produits vietnamiens de haute qualité, ainsi que les efforts en faveur de la transformation numérique et de l’innovation, permettent aux entreprises dirigées par des femmes de renforcer leur compétitivité.



Dans la pratique, de nombreuses entreprises féminines ont su tirer parti de ces orientations politiques. La société à responsabilité limitée Triêt Minh (TRIMICO), active dans le secteur des plantes médicinales et du ginseng Ngoc Linh, en est une illustration. L’entreprise investit dans le renforcement de ses capacités de production, la normalisation de ses processus selon les standards internationaux et l’accélération de la transformation numérique dans la gestion, l’exploitation et le commerce électronique. Avec près de 60 produits, TRIMICO consolide sa présence sur le marché intérieur tout en visant les plateformes internationales, contribuant ainsi à la promotion du ginseng Ngoc Linh, considéré comme un « trésor national » du Vietnam.



Parallèlement, la coopérative de cannelle de Tra My Minh Phuc valorise efficacement les ressources locales pour développer des produits OCOP axés sur la transformation approfondie et l’économie circulaire. L’investissement dans des ateliers conformes aux normes, la diversification des produits et la mise en place de zones d’approvisionnement durables selon un modèle de chaîne de valeur intégrée permettent à la coopérative d’accroître la valeur ajoutée et d’accéder progressivement aux marchés internationaux.



Selon les entreprises, l’adoption par le Bureau politique de la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée revêt une importance particulière. Ce texte établit un cadre politique et un nouvel élan pour le secteur privé, y compris les entreprises dirigées par des femmes. La résolution est considérée comme une boussole stratégique permettant à Dà Nang de définir ses orientations de développement, d’élargir son espace de croissance et d’exploiter efficacement de nouveaux modèles économiques.



En vue de l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et dans les années suivantes, Dà Nang identifie le développement vigoureux de l’économie privée comme une mission de rupture. L’accélération de la réforme administrative, le déploiement de la transformation numérique, l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires, ainsi que le renforcement des liens entre les autorités, les entreprises et la communauté constituent des bases solides pour permettre aux entreprises féminines de continuer à jouer un rôle pionnier, contribuant au développement durable et à l’intégration approfondie de la ville dans la nouvelle période. - VNA/VI