Résolution 68 : accélérer la transformation des ménages d’affaires en entreprises

Photo d'illustration : VNA

La Résolution n° 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de l’économie privée ouvre de nouvelles orientations visant à faire de ce secteur l’un des moteurs les plus importants de l’économie nationale. L’objectif fixé d’atteindre 2 millions d’entreprises en activité d’ici 2030 nécessite notamment de mobiliser davantage les ressources issues du secteur des ménages d’affaires, qui représentent une part considérable de l’économie vietnamienne.



Depuis la promulgation de la Résolution 68-NQ/TW en mai 2025, l’esprit d’entrepreneuriat et de création d’entreprises s’est largement diffusé dans tout le pays. Selon les données du ministère des Finances, à la fin de l’année 2025, le Vietnam comptait plus d’un million d’entreprises en activité. Rien qu’en janvier 2026, plus de 54.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une hausse d’environ 62 % par rapport à la même période de l’année précédente. Fait notable, près de 1.000 ménages d’affaires ont été transformés en entreprises au cours du premier mois de l’année, ce qui représente environ 25 % du nombre total de conversions enregistrées pour l’ensemble de l’année 2025.



Ces chiffres témoignent du dynamisme et de l’esprit d’innovation du secteur entrepreneurial vietnamien. Toutefois, pour passer de plus d’un million d’entreprises actuellement à 2 millions d’ici 2030, puis à 3 millions d’ici 2045, le chemin à parcourir reste important. Dans ce contexte, la transformation des ménages d’affaires en entreprises est considérée comme l’une des solutions clés pour atteindre ces objectifs.



À l’heure actuelle, le Vietnam compte plus de 5 millions de ménages d’affaires en activité. Ce secteur contribue à hauteur d’environ 50 % du produit intérieur brut (PIB), plus de 30 % des recettes budgétaires de l’État et emploie près de 82 % de la main-d’œuvre totale. Il joue ainsi un rôle essentiel dans la promotion de l’innovation, l’amélioration de la productivité du travail et le renforcement de la compétitivité nationale. Par conséquent, la création de conditions favorables à la transformation des ménages d’affaires en entreprises est considérée comme un levier majeur pour stimuler la croissance économique.



Selon Ho Sy Hung, président de la Fédération du commerce et de l’industrie du Vietnam (VCCI), l’année 2026 devrait marquer d’importants changements pour le secteur des ménages d’affaires, notamment avec l’évolution des politiques de gestion fiscale vers davantage de transparence et de numérisation. Cela inclut notamment la suppression du régime fiscal forfaitaire et l’extension de l’application des factures électroniques connectées directement aux autorités fiscales. Ces mesures visent à instaurer un système fiscal plus équitable et plus transparent, mais elles représentent également un défi pour les petits ménages d’affaires, habitués à un environnement de gestion plus simple.



Cependant, pour de nombreux experts, ces changements constituent également une opportunité pour les ménages d’affaires d’améliorer leur modèle de fonctionnement et de passer progressivement au statut d’entreprise, avec une gestion plus structurée et un meilleur accès aux marchés. En devenant entreprises, ces unités économiques pourront accéder plus facilement aux financements, aux technologies, aux marchés ainsi qu’aux politiques de soutien de l’État.



Afin d’encourager cette transformation, les experts estiment qu’il est nécessaire de créer des incitations économiques claires et concrètes. Outre la simplification des procédures de création et de gestion des petites entreprises, il est également important de mettre en place des politiques de soutien en matière d’accès au crédit, de formation en gestion et d’avantages fiscaux durant les premières années d’activité.



De son côté, le vice-ministre des Finances Nguyen Duc Tam a indiqué qu’en 2026, le ministère des Finances mettra en œuvre une série de mesures destinées à faciliter la transformation des ménages d’affaires en entreprises. Il s’agira notamment de revoir et de perfectionner le cadre juridique applicable aux ménages d’affaires afin de réduire l’écart existant entre ces derniers et les entreprises en matière d’organisation, de gestion financière et de comptabilité, tout en définissant une feuille de route de conversion adaptée et réalisable.



Parallèlement, plusieurs politiques de soutien seront poursuivies et renforcées, telles que l’exonération de l’impôt sur les sociétés pendant les premières années suivant la création de l’entreprise, la suppression de la taxe de licence, l’amélioration de l’accès au crédit ainsi que la mise à disposition gratuite de plateformes numériques et de logiciels comptables communs. Ces mesures visent à réduire les coûts et les risques pour les ménages d’affaires durant la phase de transition.



Selon le ministère des Finances, la transformation des ménages d’affaires en entreprises ne vise pas à renforcer le contrôle administratif, mais à ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Une fois devenus entreprises, ces acteurs économiques pourront se développer de manière plus transparente, durable et efficace, contribuant ainsi à renforcer le rôle de l’économie privée et à concrétiser l’objectif de 2 millions d’entreprises en activité d’ici 2030. – VNA/VI