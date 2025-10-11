Résolution 57 : une nouvelle étape pour la transition numérique du pays

La transformation numérique a été définie par le Parti et l’État comme l’un des trois leviers stratégiques de percée pour le développement national à l’ère nouvelle, conformément à la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique, datée du 22 décembre 2024, sur la promotion de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Aux côtés de cette Résolution 57, le Programme national de transformation numérique est considéré comme l’un des deux piliers majeurs propulsant le Vietnam vers une nouvelle phase de développement, où la connaissance, les données et la technologie constituent les fondements d’une croissance durable.



De la politique à l’action

En 2020, le gouvernement a promulgué la Décision n°749/QD-TTg approuvant le Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l’horizon 2030, articulé autour de trois piliers : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique.

En décembre 2024, la Résolution 57 a établi un cadre politique renforçant la recherche, l’application et l’innovation au sein des entreprises. Elle identifie la transformation numérique comme une percée stratégique, fixant l’objectif d’une économie numérique représentant 30 % du PIB d’ici 2030 et 50 % d’ici 2045.

Le gouvernement a depuis déployé de nombreux programmes et plans d’action, dont le plus récent est la Résolution 71/NQ-CP, définissant les tâches et solutions clés pour le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique.

Depuis l’adoption de cette Résolution 57, plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été rapidement élaborés, soumis et approuvés. Parmi eux figurent la Loi sur la science, la technologie et l’innovation, ainsi que le projet de Loi sur la transformation numérique, qui devrait être examiné lors de la 10ᵉ session prochaine de l’Assemblée nationale.

Selon Le Anh Tuan, directeur adjoint du Département national de la transformation numérique, l’année 2024 a enregistré de nombreux résultats remarquables : le classement du gouvernement numérique du Vietnam a progressé de 15 places ; le chiffre d’affaires du secteur des technologies de l’information a atteint 2 772 billions de dôngs (106 milliards de dollars), soit une hausse de 24 %, tandis que les exportations de matériel et d’équipements électroniques ont bondi de 29 %.

Application Vneid. Photo : VNA

À ce jour, tous les ministères, secteurs et localités ont élaboré et mis en œuvre leurs plans de transformation numérique pour la nouvelle période, conformément aux orientations de la Résolution 57-NQ/TW.



Transformation numérique : pour tous, intégrale et continue

La Journée nationale de la transformation numérique 2025, placée sous le thème « Transformation numérique pour tous, intégrale et continue afin d’accélérer la croissance de l’économie numérique », met en avant la nécessité d’impliquer l’ensemble de la population et tous les secteurs de la société dans ce processus.

L’objectif est de faire de la transformation numérique un moteur de productivité, d’amélioration de la qualité de vie et de renforcement de la position du Vietnam dans le processus d’intégration internationale.

Célébrée chaque 10 octobre, la Journée nationale de la transformation numérique est l’occasion d’évaluer les progrès accomplis et de renforcer l’action collective, dans l’esprit « participation de tous, diffusion intégrale, mise en œuvre continue », afin de bâtir un Vietnam numérique prospère, durable et heureux, contribuant activement à la modernisation et à l’intégration du pays.-VNA/VI