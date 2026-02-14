Résolution 57 : un levier de développement pour les localités vietnamiennes

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique (datée du 22 décembre 2024) sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale, de nombreuses provinces et villes du Vietnam traduisent désormais ces orientations stratégiques en modèles de coopération et solutions adaptés aux réalités locales..

De la création de centres d’innovation au renforcement des liens avec les institutions de recherche, en passant par le soutien actif à la numérisation des entreprises, ce processus pose les bases d’un nouveau mode de croissance fondé sur le savoir, la technologie et une gouvernance moderne.

Transformer les orientations en actions concrètes

L’innovation et la transformation numérique sont devenues des impératifs incontournables alors que le Vietnam fait évoluer son modèle de croissance vers une économie de la connaissance. La Résolution n° 57-NQ/TW est considérée comme une boussole stratégique, offrant le socle politique nécessaire pour que les localités élaborent leurs propres programmes d’action et feuilles de route.

Dans la pratique, de nombreuses régions ne se contentent plus de publier des plans d’intention. Elles passent à des activités tangibles liées à l’amélioration de la gestion publique et à la compétitivité économique. Ce changement de paradigme marque le passage d’une gestion administrative classique à une gouvernance basée sur les données, et d’une croissance extensive à un développement porté par l’innovation.

À cet égard, la province de Lai Châu (Nord) émerge comme un exemple probant. Elle a récemment créé un Centre d'innovation et de transformation numérique issu de la fusion d'unités publiques existantes. Ce guichet unique permet de coordonner les missions scientifiques et technologiques sans alourdir l'appareil administratif ni augmenter les effectifs, une stratégie jugée pertinente pour les zones montagneuses où l'optimisation des ressources est cruciale.

Positionnement stratégique par les technologies de pointe

Si les provinces montagneuses privilégient des modèles agiles et économes, les grandes métropoles inscrivent l’innovation dans une stratégie de leadership technologique. Hô Chi Minh-Ville, poumon économique du pays, redéfinit sa stratégie autour des technologies de rupture.

Selon Vo Minh Thanh, directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, l'avantage comparatif de la ville ne réside plus dans une main-d'œuvre à bas coût, mais dans la « matière grise » et les compétences de ses ingénieurs.

Conformément aux priorités gouvernementales, la mégapole du Sud mise sur six secteurs stratégiques : l’intelligence artificielle (IA), la blockchain, le cloud computing, la robotique, les biotechnologies et l’industrie des semi-conducteurs – ce dernier étant identifié comme un pilier majeur de l’économie numérique.

D'ici 2030, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de former environ 9.000 ingénieurs et 1 500 experts de haut niveau dans les semi-conducteurs, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception des circuits intégrés à la science des matériaux.

Outre les semi-conducteurs, les biotechnologies constituent un domaine prioritaire de développement pour Hô Chi Minh-Ville. L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville est identifiée comme l’un des pôles majeurs en matière de formation, de recherche et d’application des biotechnologies, en lien avec la santé, l’agriculture verte, l’environnement et le développement durable.

Parallèlement, la ville soutient le modèle de coopération « État-Université-Entreprise » pour réduire le fossé entre la recherche fondamentale et la commercialisation des produits, notamment dans les biotechnologies appliquées à la santé et à l'agriculture durable.

Les responsables du Centre d'innovation et de transformation numérique de la province de Lai Châu. Photo: VNA

Vers une dynamique durable et intégrée

Les premières étapes de la mise en œuvre de la Résolution 57 démontrent que pour faire de l’innovation un véritable moteur de croissance, une approche systémique et à long terme est indispensable. À court terme, la priorité reste le parachèvement des infrastructures numériques, socle essentiel de l’économie, de la société et de la gouvernance digitales.

À plus long terme, la transformation numérique dans les localités doit être un processus continu, indissociable de la modernisation de la gouvernance. Une mise en œuvre cohérente et profonde permettra non seulement d’accélérer le développement socio-économique, mais aussi de renforcer durablement le positionnement et la compétitivité des régions vietnamiennes dans cette nouvelle ère technologique. -VNA/VI