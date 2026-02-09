Résolution 57 : un cadre politique ouvrant la voie au développement de l’industrie des semi-conducteurs

Longtemps considéré comme un secteur émergent, l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam connaît aujourd'hui une accélération sans précédent, portées par l’engagement coordonné de l’ensemble du système politique et par une série de décisions stratégiques en matière de science, de technologie, d’innovation et de transformation numérique. L’afflux de projets d’investissement d’envergure, conjugué à l’élargissement de la formation des ressources humaines, contribue progressivement à la structuration d’un écosystème national des semi-conducteurs.

L’impulsion politique majeure provient de la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, complétée par une décision sur la technologie stratégique et une stratégie nationale pour l'industrie des semi-conducteurs du gouvernement. Ce cadre fixe un objectif ambitieux : l'implantation de dix usines dans les tests et l'emballage de puces d'ici 2030.

Le Vietnam récolte les fruits de son ouverture économique. Outre la présence historique de géants mondiaux tels qu'Intel, Samsung, Amkor et Hana Micron, l'année 2026 marque l'entrée en scène de champions nationaux.

Le 16 janvier dernier, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) a lancé la construction de la première usine vietnamienne de puces au Parc technologique de Hoa Lac à Hanoi, avec une production expérimentale prévue pour 2028.

Quelques jours plus tard, le 28 janvier, le géant technologique FPT a annoncé la création de son propre centre de test et d'emballage. Il s'agit de la première unité de ce type intégralement pilotée par des capitaux vietnamiens, parachevant un écosystème national couvrant désormais la recherche, la conception, la fabrication et la commercialisation.

Selon le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoang Phuong, la position géopolitique stratégique du Vietnam, au cœur de l’Asie du Sud-Est et à proximité des principaux centres mondiaux de production de puces, lui permet de capter rapidement les relocalisations de chaînes d’approvisionnement.

Pour développer l’industrie des semi-conducteurs, le gouvernement a lancé un programme massif de développement des ressources humaines. L'objectif est de former, d'ici 2030, au moins 50.000 diplômés de haut niveau, dont 15. 000 concepteurs de circuits intégrés et 35 000 techniciens de production et de test.

L'appareil éducatif se réorganise en conséquence. Actuellement, 35 universités publiques ont ouvert des filières spécialisées. Le mouvement s'étend également au secteur privé avec les universités FPT, Phenikaa et la Singapore-Vietnam International University, créant une dynamique de formation sur l'ensemble du territoire, du Nord au Sud.

Afin de soutenir la formation et la production, le ministère de la Science et de la Technologie a récemment publié la Circulaire n°30/2025, assouplissant les conditions d’importation de machines et d’équipements d’occasion destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Les entreprises peuvent désormais importer des équipements âgés de moins de 20 ans, sous réserve du respect de critères stricts en matière de performance, de sécurité, d’efficacité énergétique et de protection de l’environnement, tandis que les établissements de formation et de recherche bénéficient de conditions encore plus souples.

Grâce à un cadre politique de plus en plus complet, à l’élargissement des flux d’investissement et à une stratégie structurée de développement des compétences, l’industrie des semi-conducteurs est appelée à devenir l’un des piliers technologiques stratégiques du Vietnam.

Toutefois, la concrétisation de cette ambition, notamment l’intégration approfondie dans les chaînes de valeur mondiales, exigera la poursuite des efforts en matière de qualité de la formation, de maîtrise des technologies clés et de coordination étroite entre entreprises, établissements de formation et autorités publiques. -VNA/VI