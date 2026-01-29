Résolution 57: Le Vietnam s'impose comme le nouveau pôle d'attraction de l'IA en Asie du Sud-Est

Le forume sur l'IA du Vietnam. Photo: VietnamPlus

En ce mois de janvier 2026, le dynamisme du secteur de l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam est illustré par la visite d’une délégation de haut rang conduite par Russell Headlee, adjoint au secrétaire d’État américain, venu explorer des opportunités de coopération bilatérale dans l’IA, les infrastructures numériques et la cybersécurité.

Cette visite s’inscrit dans le prolongement du « Plan d’action pour l’IA » lancé par Washington en juillet 2025. Selon Russell Headlee, le Vietnam affirme son rôle de pionnier régional, notamment grâce à l’adoption et à la mise en œuvre de sa Loi sur l’IA.

L'année 2026 marque le lancement de projets d'envergure industrielle. Create Capital Vietnam, Haimaker.ai et la coentreprise Vietnam DataGen ont annoncé un projet de centre de données d’IA d’une capacité de 100 MW, représentant un investissement total d’un milliard de dollars, au Parc de haute technologie de Da Nang.

Le groupe japonais Meiko Electronics a, pour sa part, dévoilé un projet d’investissement de 40 milliards de yens (environ 255 millions de dollars) à Hanoï pour la production de circuits imprimés intégrant l’IA générative. De son côté, Dassault Systèmes a inauguré à Hanoï un centre de R&D ainsi qu’un Centre d’excellence dédié à l’IA et aux jumeaux numériques. En outre, un mégaprojet de 2 milliards de dollars, porté par AIC, KBC et Vietinbank, prévoit la construction d'un campus de centres de données IA à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le rapport Artificial Intelligence in Southeast Asia de Source of Asia, avec plus de 500 000 ingénieurs et un écosystème de startups passé de 60 à 278 unités en trois ans de 2021-2024, le pays monte en gamme. L’ouverture par Qualcomm de son troisième plus grand centre mondial de R&D en IA à Hanoï confirme ce basculement : le Vietnam n’est plus une simple destination de sous-traitance, mais un foyer de création intellectuelle.

Le Vietnam réalise la Stratégie nationale de développement de l'IA à l’horizon 2030, visant à former 50.000 ingénieurs spécialisés dans les puces semi-conductrices et l’IA.

Selon le vice-ministre permanent des Sciences et des Technologies Vu Hai Quan, les dix lois relatives à la science et à la technologie entrées en vigueur en 2026 introduisent des incitations fortes pour attirer les investissements en R&D dans les technologies de pointe, l’IA figurant parmi les onze domaines stratégiques prioritaires.

Truong Gia Binh, président du groupe FPT, préconise une approche de «co-création». Pour lui, les données essentielles (juridiques, culturelles, linguistiques) doivent rester sous gestion nationale afin de préserver la souveraineté technologique. Le Vietnam mise sur des modèles d’IA « ouverts » pour stimuler l’innovation communautaire.

Les opportunités pour le Vietnam s’ouvrent notamment dans l’IA linguistique appliquée au vietnamien et aux langues d’Asie du Sud-Est, ainsi que dans les secteurs de la logistique, de l’industrie, de l’agriculture, de la finance numérique, de l’éducation et des services publics.

Selon Source of Asia, le Vietnam n’a ni besoin ni intérêt à devenir un « deuxième Singapour ». En se positionnant sur les segments des ressources humaines, de la R&D et des applications sectorielles, le pays peut s’imposer comme un maillon indispensable de l’écosystème IA en Asie du Sud-Est, où la valeur est créée avant tout par le capital humain, la connaissance et la capacité à intégrer l’IA dans l’économie réelle. -VNA/VI