Résolution 57 : la métrologie, un levier clé pour la compétitivité et l’économie numérique

Dans le contexte où le Vietnam intensifie les avancées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique conformément à la Résolution n°57-NQ/TW, la métrologie nationale affirme de plus en plus son rôle stratégique, devenant l’un des fondements essentiels de l’amélioration de la productivité, de la qualité et de la compétitivité de l’économie et des entreprises.

Une métrologie précise et harmonisée ne constitue pas seulement une exigence technique dans la production et les activités commerciales, mais représente également une condition préalable à l’optimisation des coûts, à la réduction des pertes, à la garantie de la sûreté, de la sécurité et de la défense nationale, ainsi qu’au renforcement de la crédibilité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux. Face à une concurrence mondiale accrue, un système métrologique national moderne est considéré comme une véritable « infrastructure immatérielle », favorisant l’innovation, la transformation numérique et le commerce international.

Selon Trân Hâu Ngoc, vice-président du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW, conjuguée à la Directive n°38-CT/TW sur le renforcement des travaux de normalisation, de métrologie et de qualité, impose des exigences plus élevées aux activités métrologiques dans la période à venir. Dans ce cadre, le Projet 996 visant à promouvoir la métrologie afin de soutenir le renforcement de la compétitivité des entreprises à l’horizon 2025, avec une orientation à l’horizon 2030, constitue une base importante pour la poursuite de la modernisation du système métrologique national.

Après sept années de mise en œuvre, le Projet 996 a permis des avancées notables dans l’achèvement et la modernisation de l’infrastructure métrologique nationale. Des milliers d’équipements étalons et d’instruments de mesure ont été investis au sein des ministères, des secteurs, des collectivités locales et des entreprises, contribuant à la formation d’un système métrologique cohérent et moderne, adapté aux exigences du développement socio-économique et de l’intégration internationale.

Parallèlement, le programme de garantie métrologique au sein des entreprises s’est largement diffusé. De nombreuses entreprises ont pris l’initiative d’élaborer et de publier leurs propres programmes, ce qui a permis de réduire les pertes de matières premières, d’abaisser les coûts de production, d’améliorer l’efficacité de la gouvernance et de renforcer la compétitivité des produits sur le marché.

Trân Quy Giâu, chef du Département de la métrologie du Comité national des normes, de la métrologie et de la qualité, a indiqué que plusieurs objectifs majeurs du Projet 996 avaient été atteints, voire dépassés. À ce jour, 48 étalons nationaux de mesure ont été approuvés, dépassant l’objectif initial de 41, soit environ 117 %. Les activités de formation et de perfectionnement des ressources humaines dans le domaine de la métrologie ont également été renforcées, contribuant à l’amélioration progressive des capacités de mise en œuvre aux niveaux local et entrepreneurial.

Il convient de souligner que le réseau des organismes de vérification et d’étalonnage des instruments de mesure a été consolidé, tandis que plusieurs groupes d’échantillons étalons destinés à l’export-import ont permis une meilleure maîtrise technologique. Le programme de garantie métrologique a soutenu près de 45 600 entreprises, contribuant directement à la réduction des erreurs, à la limitation des pertes et à l’amélioration de l’efficacité des activités de production et de commerce.

La mise en œuvre du Projet 996 a également fait émerger de nombreux modèles efficaces dans plusieurs localités telles que Quang Ninh, Gia Lai, Dak Lak, Hà Tinh ou Hai Phong, où la métrologie est étroitement associée à l’amélioration de la qualité des produits, à l’optimisation des processus de production et à l’innovation technologique. Plusieurs entreprises ont appliqué avec succès des normes internationales telles que l’ISO/IEC 17025 ou l’ISO 9001, renforçant leurs capacités de gestion et la transparence de leurs activités.

Dans un contexte d’intégration internationale de plus en plus profonde, les ministères, secteurs et collectivités locales accordent une attention accrue au renforcement des capacités métrologiques, tandis que les entreprises prennent progressivement conscience du rôle central de la métrologie dans la production, la gouvernance et le développement durable.

Pour la période allant jusqu’en 2030, les experts estiment nécessaire de perfectionner le cadre juridique relatif à la garantie métrologique au sein des entreprises, de construire une base de données métrologiques nationale sur une plateforme numérique et de promouvoir l’application de technologies telles que l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et la blockchain. Ces orientations visent à renforcer la précision, la transparence et l’efficacité de la gestion métrologique, contribuant ainsi à la mise en œuvre effective de la Résolution 57 et au renforcement de la compétitivité de l’économie vietnamienne dans un contexte de développement durable. - VNA/VI