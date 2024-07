Requiem pour les martyrs vietnamiens en Allemagne

Requiem pour les soldats tombés au combat organisé en Allemagne. Photo: VNA

L'Association des anciens combattants vietnamiens dans la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg a organisé le 21 juillet une cérémonie pour commémorer la 77e anniversaire de la Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), ainsi qu'un requiem pour les soldats tombés au combat.



C'est l'une des activités qui démontrent les valeurs traditionnelles de piété filiale et de philanthropie ainsi que le respect et la gratitude du peuple vietnamien en général et des Vietnamiens d'outre-mer en particulier, pour ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Patrie.



Lors de l'événement, Nguyen Quoc Hung, vice-président de l'Association des anciens combattants vietnamiens dans la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg, a lu le communiqué spécial sur le décès du secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong. Tous les participants ont observé une minute de silence pour exprimer leurs condoléances et commémorer le leader éminent de la nation.



L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a exprimé sa gratitude aux invalides et aux martyrs, ainsi qu'aux associations, syndicats, aux familles des anciens combattants vietnamiens en Allemagne, qui ont apporté beaucoup d'amour et un soutien précieux pour aider les familles des invalides et martyrs dans différentes régions du Vietnam. –VNA/VI