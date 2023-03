Requiem pour les martyrs de la bataille de Gac Ma à Vientiane

Un requiem a eu lieu le 14 mars à la pagode Phat Tich à Vientiane en souvenir des 64 soldats vietnamiens tombés sur le récif de Gac Ma de l’archipel vietnamien de Truong Sa en 1988 pour défendre la souveraineté nationale.

Lors de la cérémonie de requiem. Photo : VNA

L'événement a vu la participation de l'ancienne vice-présidente Truong My Hoa, de l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Truong Ba Hung, de moines et fidèles bouddhistes, de membres de de la communauté vietnamienne et d'un grand nombre d'étudiants.S'adressant à la cérémonie, Truong My Hoa a fait l'éloge du sacrifice des martyrs et a appelé les jeunes générations à garder à l'esprit ce qu'ils ont fait pour elles.Le Vénérable Thich Minh Quang, Chef du Comité de coordination du bouddhisme Vietnamien au Laos, a déclaré que les jeunes devaient maintenir la tradition de défendre fermement la Patrie.