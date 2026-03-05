République tchèque : un regard de plus en plus favorable sur la communauté vietnamienne

La Vieille ville de Prague autour de l'horloge astronomique (Orloj), en République tchèque. Photo: VNA

Selon un récent sondage réalisé par l’institut de recherche empirique STEM, la majorité des citoyens tchèques affichent désormais une attitude plus positive envers certains groupes de résidents étrangers, la communauté vietnamienne enregistrant une hausse notable de sympathie.

L’enquête, menée entre le 16 et le 25 janvier auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes, révèle que 73 % des sondés accepteraient désormais d’avoir des voisins d’origine vietnamienne. Ce chiffre marque une progression significative par rapport aux données d’il y a trente ans et place les Vietnamiens à un niveau d’acceptation comparable à celui des ressortissants d’Europe de l’Ouest.

Dans le détail des perceptions par nationalité, les Slovaques demeurent les mieux perçus avec un taux d'acceptation de 92%, suivis par les Britanniques (84%), les Américains (81%), les Français (78%), les Allemands (76%) et les Croates (74%).

À l’inverse, les groupes jugés les plus « difficiles à accepter » sont les Afghans et les Arabes (21 %), les Soudanais et les Syriens (23 %), ainsi que les Roumains (24 %). Concernant les ressortissants russes, le taux d’acceptation stagne à 32 %, soit un niveau identique à celui d’il y a trois décennies, tandis que l’opinion envers les Ukrainiens s’est nettement améliorée, passant de 10 % dans les années 2000 à 46 % aujourd’hui.

Toutefois, 56 % des répondants considèrent toujours la présence d’étrangers en République tchèque comme une menace majeure pour la sécurité nationale. Par ailleurs, le soutien à l’octroi de la citoyenneté tchèque, indépendamment de l’origine du demandeur, ne concerne que 38 % de la population. Si ce chiffre est en hausse par rapport à la période de la crise migratoire de 2015, il reste inférieur au seuil des 40 % enregistré précédemment. -VNA/VI