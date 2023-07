Représentation de la comédie musicale "Shrek the Musical" de Broadway à l'Opéra de Hanoï

Pour la première fois, la comédie musicale "Shrek the Musical" de la célèbre scène de Broadway sera jouée au début de novembre à l'Opéra de Hanoï, selon le Comité d'organisation.



Il s'agit du plus grand projet artistique de The YOUniverse en 2023, qui a acheté les droits d’auteur de cette comédie musicale. L’équipe artistique assume ce projet comprend l'Artiste émérite Dang Chau Anh, la réalisatrice Ylaria Rogers, la chorégraphe Madison Price et le directeur musical Nicholas Gentile.



Parallèlement à ce spectacle musical, le projet propose également de nombreux événements pour explorer le potentiel artistique de jeunes amateurs et d'enfants handicapés, leur donner la possibilité d'accéder à des comédies musicales, de briller sur scène et de diffuser des valeurs positives dans la communauté.





Des enfants lors d'un défilé des costumes en matériaux recyclés. Photo : nhandan

Une chose particulière c’est que les costumes et les accessoires seront fabriqués à partir de matériaux recyclés. Ainsi, le projet véhicule également un message de protection de l'environnement.



"Shrek the Musical" est la deuxième comédie musicale tirée d'un conte de fées adaptée sur scène au Vietnam, après "Alice au pays des merveilles" dont The YOUniverse avait également acheté les droits d’auteur et qui avait été interprétée en 2022.



"Alice au pays des merveilles" est également le fruit de coopération entre The YOUniverse et l’équipe de l'Artiste émérite Chau Anh. «Après avoir participé au projet de représentation d'"Alice au pays des merveilles", les enfants ont adoré de plus en plus les comédies musicales. « Par conséquent, nous voulons ramener un autre projet musical au Vietnam pour créer une opportunité de briller sur scène pour tous les jeunes passionnés et amoureux des comédies musicales et une opportunité pour les enfants handicapés de participer à une activité communautaire artistique significative », a partagé Thanh Le, PDG de The YOUniverse, l'organisateur de l'événement.



Selon le directeur musical Nicholas Gentile, la raison du choix de la comédie musicale "Shrek the Musical" est que la pièce porte de nombreux messages, tels que le respect des différences, l'égalité des sexes et l'égalité des classes. C'est aussi une comédie musicale conviviale, accessible au jeune public, permettant de faire passer plus facilement des messages à travers la musique.



Selon les prévisions, le nombre d'acteurs et de personnel participant à ce projet s'élèvera à environ 300 personnes. Environ 3.000 spectateurs accéderont à ce spectacle, à la fois sur scène et sur les plateformes et les réseaux sociaux. Actuellement, le projet commence à recruter des acteurs de différents âges. –VNA/VI