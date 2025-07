Réponse au typhon n°3 : La protection de la vie des habitants reste la priorité absolue

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà s'exprime lors d'une réunion tenue le matin du 20 juillet à Hanoï avec les ministères, secteurs et localités concernés pour faire face au typhon n°3. Photo: VNA

La priorité absolue est de protéger la vie des habitants. Les localités doivent élaborer des plans de réponse adaptés au typhon n°3. Les comités du Parti et les autorités communales devront assumer l'entière responsabilité en cas de pertes humaines ou matérielles dues à une mauvaise application des consignes.

C'est ce qu'a affirmé le vice-Premier ministre Trân Hông Hà lors d'une réunion tenue le matin du 20 juillet à Hanoï avec les ministères, secteurs et localités concernés pour faire face au typhon n°3.

Soulignant l'intensité et la complexité du typhon, le vice-Premier ministre a demandé aux organismes spécialisés de fournir des informations complètes, précises, et d'évaluer correctement la complexité, le danger du typhon, d'éviter afin d'éviter toute subjectivité dans la prévention.

Le vice-Premier ministre a demandé aux localités d'examiner immédiatement les zones clés risquant d'être touchées par le typhon, de mettre à jour et d'ajuster rapidement les plans d'intervention.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le ministère de la Défense et les agences de presse doivent publier en continu les bulletins d'alerte pour les zones maritimes dangereuses, en particulier celles où se trouvent les navires, afin de permettre aux pêcheurs de rejoindre des lieux sûrs. Il est également essentiel d'inspecter les digues dans les zones critiques comme Ninh Binh, Thanh Hoa et Nam Dinh.

Les centres météorologiques régionaux doivent prévoir les effets de la marée haute, alerter sur les zones de fortes pluies, d'inondations, de crues soudaines ou de glissements de terrain.

Trajectoire de la tempête. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a aussi demandé au ministère des Sciences et des Technologies ainsi qu'aux opérateurs de télécommunications (Viettel, VNPT...) de s'assurer du bon fonctionnement des réseaux dans les zones isolées - îles, montagnes, régions éloignées - pour éviter toute rupture de communication comme lors des catastrophes précédentes, notamment dans les provinces montagneuses de Nghê An, Thanh Hoa ou les zones côtières.

Plus tôt, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, avait indiqué que, vers 9h le 20 juillet, le typhon se trouvait à 670 km au large de Quang Ninh et Hai Phong, avec des vents de force 11, rafales de niveau 13, et qu'il pourrait atteindre la force 12 avant d'entrer dans le golfe du Tonkin dans la matinée du 21 juillet. -VNA/VI