Répétition générale de niveau national du défilé marquant le 80e anniversaire de la Fête nationale

Le matin du 30 août, sur la place Ba Dinh à Hanoï, les forces armées et civiles participant au défilé commémorant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre) ont commencé la répétition générale de niveau national.



Prêtes pour la cérémonie officielle



La répétition a commencé à 6h30, visant à se préparer pour le défilé officiel du 2 septembre.



Y assistent le Premier ministre Pham Minh Chinh, le permanent du Secrétariat du Parti Tran Cam Tu, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et d'autres dirigeants du Parti et de l'Etat lors de la cérémonie de la levée du drapeau national. Photo: VNA

La répétition a débuté par la cérémonie d’allumage de la flamme traditionnelle, symbole de l’aspiration nationale, suivie de la levée du drapeau national sur la place Ba Dinh.



Le programme comprend les rituels officiels ainsi qu’un défilé avec près de 16.000 cadres et soldats, dont des blocs de l’Armée et de la Police, ainsi que des détachements étrangers, des véhicules et équipements spéciaux.

Une atmosphère de fête nationale



Cérémonie de la levée du drapeau sur la place Ba Dinh. Photo :



Dès la nuit du 29 août, des dizaines de milliers d’habitants de la capitale et de diverses régions se sont rassemblés le long des rues pour accueillir et encourager les forces participantes. Le 30 août au matin, la place Ba Dinh et ses alentours ont été envahis par une foule nombreuse et enthousiaste, dans une ambiance solennelle et fière.



Pour garantir la sécurité et la fluidité, l’Armée, la Police et les autorités de Hanoï ont mis en place des mesures synchronisées concernant la sécurité, la circulation et l’accueil du public.



Auparavant, le ministère de la Sécurité publique avait organisé une cérémonie de mise en route, demandant aux unités concernées de faire preuve du plus haut sens de responsabilité afin d’assurer l’ordre et la sécurité absolue du défilé et des célébrations du 2 septembre.



A cette occasion, l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) a ouvert un espace « check-in » spécial juste devant son siège (5, rue Ly Thuong Kiet, quartier de Cua Nam, Hanoï). Cet espace présente une maquette en 3D recréant le moment historique du 2 septembre 1945, lorsque le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. Derrière la maquette figure le texte de la Déclaration dans trois langues, diffusé par l’Agence vietnamienne d’Information (alors appelée «Vietnam Thong tan xa») au monde entier le 15 septembre, marquant la naissance de l’Agence nationale. L’espace « check-in » de la VNA restera ouvert pendant toute la période des congés à venir.-VNA/VI