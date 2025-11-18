Réparation urgente du glissement de terrain au col de Khanh Lê

Au nom du Premier ministre, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a signé, le 17 novembre, le télégramme officiel n°218/CĐ-TTg demandant aux ministères, secteurs et localités concernés de prendre des mesures urgentes pour remédier au grave glissement de terrain survenu dans la nuit du 16 novembre au col de Khanh Lê, dans la commune de Nam Vinh Khanh (province de Khanh Hoa).



Il leur a également demandé de renforcer les dispositifs de réponse face aux fortes pluies et aux risques élevés d’éboulement et d’inondation dans la région du Centre méridional.

Les forces de l’ordre recherchent les victimes encore portées disparues dans la zone du col de Khánh Sơn (commune de Cam An, province de Khánh Hòa). Photo : VNA





Selon les premières informations, les pluies torrentielles prolongées ont provoqué l’effondrement d’une grande quantité de terre et de rochers depuis le talus supérieur, ensevelissant et déformant un autocar circulant sur la route nationale 27C. L’accident a fait six morts et dix-neuf blessés. Le Premier ministre a adressé ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées et demandé aux autorités locales de concentrer toutes les ressources pour sauver les victimes et protéger la population.



Le télégramme souligne que d’ici au 18 novembre, les provinces de Khanh Hoa et de Lâm Dông devraient continuer à connaître des pluies intenses, entraînant un risque très élevé de glissements de terrain, notamment sur les routes de col et les zones en pente. Dans ce contexte, le président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa est chargé de coordonner d’urgence les forces compétentes pour accélérer les opérations de secours et appliquer strictement les consignes prévues dans le télégramme n°217/CĐ-TTg du 16 novembre.



Les forces de secours doivent être mobilisées au maximum, en utilisant tous les moyens disponibles pour accéder le plus rapidement possible aux zones sinistrées, retrouver les victimes encore bloquées et assurer la sécurité absolue des équipes d’intervention. Les établissements de santé de la province sont appelés à soigner gratuitement les blessés afin de les aider à retrouver rapidement leur santé et leur stabilité psychologique.



Pour les victimes décédées, les autorités locales doivent coopérer avec les familles et les autorités du lieu de résidence pour l’identification des corps, leur remise et l’organisation des funérailles conformément aux souhaits des familles, tout en appliquant pleinement les politiques de soutien de l’État.



Le Premier ministre exige également l’ouverture d’une enquête visant à déterminer les causes exactes de l’accident, en particulier le respect des avertissements et des consignes de sécurité routière en période de pluie et de crues. Toute violation éventuelle doit être sanctionnée sévèrement afin d’éviter la répétition d’incidents similaires.



Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique doivent mobiliser leurs unités déployées dans la région pour participer aux opérations de secours. Le ministère de la Construction est chargé de vérifier et d’alerter les zones présentant des risques d’éboulement le long des axes de circulation, et de guider les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. Pour sa part, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit suivre de près les conditions météorologiques et fournir des informations précises sur les pluies, inondations et risques d’effondrements. Le Bureau du Comité national de défense civile doit coordonner les interventions et mobiliser les forces selon les missions assignées.



En parallèle des directives du gouvernement, les forces de police de la circulation de la province de Lâm Dông ont immédiatement participé aux opérations de secours sur le terrain. D’après la Police de la circulation de Lâm Dông, vers 23 h le 16 novembre, lors d’une patrouille sur la route nationale 27C, l’Unité 27C a reçu une demande d’assistance urgente de la Police de la circulation de Khanh Hoa pour accéder au site du glissement de terrain et secourir les victimes.



Le déplacement vers le site a été extrêmement difficile, la route étant coupée à trois endroits sur une distance de 10 km en raison de nouveaux glissements de terrain. Malgré ces obstacles, les forces ont réussi à atteindre la zone sinistrée où un autocar de la compagnie Phuong Trang avait été enseveli au point kilométrique 43.



À divers points d’éboulement, les policiers ont trouvé quatre voitures avec neuf personnes bloquées au milieu des amas de terre, de rochers et d’arbres, alors que le talus supérieur présentait un risque imminent de nouveaux glissements. Les agents ont évacué les neuf personnes vers le siège de la police de la commune de Lac Duong pour garantir leur sécurité, avant de retourner sur les lieux pour soutenir la Police de la circulation de Khanh Hoa dans les opérations de secours et l’extraction des victimes.



Les zones où se trouvaient les victimes et les véhicules ont désormais été sécurisées. Toutefois, les pluies se poursuivent et le risque d’éboulements reste élevé. La Police de la circulation de Lâm Dông a mis en place une interdiction totale de circulation sur le col de Khanh Lê pour protéger la population.



Les forces compétentes poursuivent le déblaiement des terres, l’évaluation des risques géologiques et la mise en sécurité des zones instables. Les autorités restent mobilisées pour rouvrir la route dès que les conditions météorologiques le permettront, tout en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les pertes humaines et matérielles dans un contexte de conditions climatiques imprévisibles. - VNA/VI