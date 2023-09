Rentrée scolaire pour plus de 22 millions des élèves et étudiants

Ce mardi 5 septembre, c’est la rentrée scolaire pour plus de 22 millions d’élèves et d’étudiants vietnamiens.

Ce mardi 5 septembre, c’est la rentrée scolaire pour plus de 22 millions d’élèves et d’étudiants vietnamiens. Photo : VNA

A cette occasion, le président de la République Vo Van Thuong a adressé lundi, 4 septembre, une lettre au secteur de l’éducation à l’occasion de la rentrée scolaire 2023 - 2024.

Chaque année scolaire est un itinéraire significatif sur la voie de l’accumulation de connaissances et de compétences, de la culture des qualités, de l’établissement de belles valeurs durables pour le développement personnel, a affirmé le chef de l’Éta dans sa lettre.

L’aspiration à développer un pays prospère et heureux, «aux côtés des puissances des cinq continents» ne peut être réalisée que lorsque le pays a des citoyens dotés de sagesse et dignité, qui savent aimer leur famille, leur patrie et leurs compatriotes, qui vivent avec gentillesse et qui travaillent efficacement, a-t-il souligné.

Le Parti et l’État considèrent toujours l’éducation comme une politique nationale de première importance, a indiqué Vo Van Thuong. L’éducation et la formation des enfants sont une tâche commune de l’école, la famille et la société, a-t-il poursuivi.

Le président a demandé aux autorités à tous les échelons d’accorder une plus grande attention à l’éducation en prenant de bonnes décisions opportunes, en construisant un environnement éducatif sain et sûr, afin que les enseignants, les enseignants et les élèves puissent promouvoir leur capacité créative et apporter une contribution importante à la mise en œuvre réussie d’une réforme fondamentale et globale de l’éducation au Vietnam.

Le matin du 5 septembre, de nombreux dirigeants du Parti et de l'État étaient présents à la rentrée des classes des écoles dans l’ensemble du pays.

Le président Vo Van Thuong a assisté à la rentrée scolaire avec les enseignants et les élèves de l'internat ethnique de la province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre). Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a visité l'école de l'amitié T78 (Phuc Tho, Hanoï).

Le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti. Nguyen Trong Nghia, a rendu visite aux enseignants et aux élèves de l'école secondaire Tan Phu, province de Tien Giang (Sud).

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a assisté à la cérémonie de la rentrée scolaire du lycée ethnique de Ngoc Lac, district de Ngoc Lac, province de Thanh Hoa. Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a assisté à la rentrée des de l'école secondaire Doan Thi Diem, ville de Can Tho (delta du Mékong).

Avec pour thème « Solidarité, discipline, créativité, innovation continue, amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation », l'année scolaire 2023 - 2024 est identifiée par le secteur de l'Éducation comme une année clé du processus d'innovation, qui connaît de nombreuses difficultés mais promet également un beaucoup de réalisations à venir.

Selon le ministre de l'Education et de la Formation Nguyên Kim Son, au cours de l'année scolaire 2022-2023, le taux d'enfants d'âge préscolaire scolarisés a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année scolaire précédente. Le taux de mobilisation des enfants du préscolaire de 5 ans à l'école et la mobilisation des élèves du primaire d'âge adéquat sont restés élevés à 99,7%. Le taux d'élèves qui terminent le programme primaire est de 98,81%.

Toutes les villes et provinces maintiennent et atteignent les normes universelles d'éducation primaire, dans lequel 29/63 villes et provinces sont reconnues pour répondre à la norme de généralisation de l'enseignement primaire de niveau 3. Onze provinces et villes ont atteint la norme de généralisation de l'enseignement secondaire inférieur au niveau 2 et sept provinces et villes ont atteint le niveau 3.

Selon le classement des meilleurs pays pour l'éducation en 2021 (publié en 2022), le Vietnam s'est classé 59e dans le monde, en hausse de 5 places par rapport à l'année précédente.