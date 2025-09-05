Rentrée scolaire pour environ 26 millions des élèves et étudiants

Photo: VNA

Ce matin du 5 septembre, environ 26 millions d'élèves et d'étudiants et 1,6 million d'enseignants à travers le pays ont participé à la cérémonie de rentrée, marquant le début d'une nouvelle année scolaire avec de nombreuses politiques de percée pour le secteur de l'éducation.



La cérémonie principale, organisée par le ministère de l’Éducation et de la Formation, a été associée cette année à la commémoration du 80e anniversaire de la tradition du secteur éducatif. Elle s’est tenue de 8h à 9h30 au Centre national des conférences à Hanoï et a été retransmise en direct sur la chaîne VTV1, avec une connexion en ligne vers environ 52.000 établissements d’enseignement. Pour la première fois, l’ensemble des établissements éducatifs du pays ont hissé le drapeau et chanté l’hymne national simultanément.



L'année scolaire 2025-2026 est la première année de mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès national du Parti et du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030. De nouvelles lois et résolutions seront également appliquées, notamment la Loi sur les enseignants, des résolutions sur la gratuité des frais de scolarité pour les élèves du préscolaire et du primaire, et la généralisation de l'éducation préscolaire pour les enfants de 3 à 5 ans.



Des élèves de l'école secondaire Trung Vuong découvrent l'IA et les nouvelles technologies le jour de la rentrée scolaire 2025-2026. Photo : Thanh Phuong. Photo: VNA

Le secteur de l'éducation a adopté le thème de l'année scolaire : « Discipline - Créativité - Percée - Développement ». Parmi les objectifs nationaux fixés figurent un taux d’achèvement du cycle primaire de 99,5 % et un nombre de 225 étudiants sur 10.000 habitants.



En matière d’infrastructures, le ministère vise à atteindre un certain nombre d’indicateurs dans le domaine de l’éducation et de la formation: le taux d’équipement pédagogique minimal au niveau préscolaire est de plus de 49 %, au niveau primaire de plus 48 % , au niveau secondaire de premier cycle de plus de 46 % et au niveau secondaire de deuxième cycle de près de 39 %. -VNA/VI