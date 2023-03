Rénover les institutions économiques vers un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030

L'Université nationale d'économie, en collaboration avec l'Institut de recherche Fraser (Canada), a organisé le 1er mars à Hanoï un échange de vue sur le thème "Rénovation des institutions économiques au Vietnam, vers un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030".

Lors de l’échange de vue, des experts et des chercheurs ont discuté et analysé les dimensions de développement de l'économie de marché du Vietnam par rapport à d'autres pays, sur la base de l'Indice de liberté économique mondial (Economic Freedom of the World) de l'Institut de recherche Fraser (Canada). Ils ont aussi examiné les institutions macroéconomiques et les institutions connexes du Vietnam pour trouver les goulots d'étranglement entravant le développement du Vietnam en tant que pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et ont fait des recommandations politiques pour promouvoir le développement de l'économie de marché du Vietnam.

Selon le professeur, Dr. Pham Hong Chuong, recteur de l'Université nationale d'économie a estimé que les efforts menés pour édifier des institutions économiques de marché au cours des 30 ans de Renouveau avaient largement contribué à faire passer le Vietnam, d'un pays avec un revenu par habitant d'environ 200 dollars seulement au début des années 1990 à 3.590 dollars en 2021 (selon les données de la Banque mondiale). Avec le revenu par habitant actuel, le Vietnam devrait rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avant 2030 s'il n'est pas empêtré dans le "piège" à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Il a aussi insisté sur la nécessité de poursuivre la réforme institutionnelle dans le contexte où le Vietnam est sur le point de rejoindre le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et dans le but de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Participant à l’échange de vue, le docteur Fred McMahon de l'Institut de recherche Fraser, a indiqué que le Vietnam avait enregistré une forte croissance, en moyenne de 6 % au cours des 10 dernières années. Mais, à mesure que les pays s'enrichissent, la croissance ralentit. Le Vietnam a l'avantage d'un emplacement stratégique, d'un peuple ingénieux, discipliné et éduqué. Par conséquent, pour maintenir une croissance rapide à mesure qu'il s'enrichit, la politique économique du Vietnam doit être plus compétitive.

Concernant l'amélioration des institutions du marché financier, le docteur Can Van Luc, directeur de l'Institut de recherche et de formation du BIDV a précisé que l'amélioration des institutions du marché financier était un facteur clé du perfectionnement des institutions de l'économie de marché, en vue d'assurer un développement sain et durable et d'améliorer la compétitivité du système financier. - VNA/VI