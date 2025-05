Renforcer un commerce équilibré et durable avec les États-Unis

Il s’agit de la 7ᵉ réunion dirigée par le Premier ministre sur la mise en œuvre des orientations du Comité central, du Bureau politique et du secrétaire général Tô Lâm concernant l’adaptation aux nouvelles politiques tarifaires des États-Unis.

Le Vietnam a activement envoyé des représentants aux États-Unis et organisé diverses séances de travail avec la partie américaine pour développer un commerce équilibré et durable, traiter les préoccupations américaines, accroître les importations en provenance des États-Unis, et résoudre les questions liées à l’origine des marchandises, aux mesures non tarifaires, à la propriété intellectuelle et à la simplification des procédures administratives. Les États-Unis ont proposé un calendrier précis de négociations, démontrant leur bonne volonté, conformément aux engagements de haut niveau et aux résultats des séances de travail bilatérales.

Décret sur le contrôle du commerce stratégique

Le Premier ministre a demandé aux ministères de mettre en œuvre les solutions nécessaires, de bien se préparer et de négocier efficacement selon le principe "intérêts harmonisés, risques partagés", en protégeant les droits et intérêts légitimes du Vietnam, tout en répondant de manière appropriées aux exigences des États-Unis. Il a souligné la nécessité de viser un commerce équilibré et durable et de garantir que les négociations n’affectent pas les engagements internationaux du Vietnam.

Les ministères doivent répondre rapidement aux préoccupations américaines, accroître les importations d’équipements et de produits d’excellence américains correspondant aux besoins du Vietnam, et simplifier les procédures administratives, dans le respect de la loi vietnamienne et la garantie de l’harmonie des intérêts.

Photo : VNA

Le Premier ministre a également demandé d’accélérer la finalisation et la publication d’un décret sur le contrôle du commerce stratégique, facilitant l’importation de biens technologiques américains et démontrant la bonne volonté du Vietnam...

Parallèlement aux négociations avec les États-Unis, le Premier ministre a souligné la nécessité pour le Vietnam de s’adapter aux défis du commerce mondial, en diversifiant les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement, en développant les relations commerciales avec les principaux partenaires, en exploitant efficacement les 17 accords de libre-échange signés, et en promouvant de nouveaux accords, notamment avec des pays ayant récemment élevé leurs relations diplomatiques ou des régions prometteuses comme le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Il a également insisté sur l'amélioration de la compétitivité des produits vietnamiens, le renforcement du contrôle de l’origine des marchandises, ainsi que le soutien régulier aux entreprises et travailleurs touchés par les nouvelles politiques tarifaires des États-Unis.-VNA/VI