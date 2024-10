Renforcer le rôle de passerelle des Groupes d'amitié parlementaires dans les relations Vietnam-Canada

Dans le cadre de sa visite de travail au Canada du 27 septembre au 2 octobre, la délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, dirigée par son vice-président Nguyen Duc Hai a mené un programme d'affaires étrangères dans le but d'échanger des expériences pour améliorer la qualité du travail législatif.

Lors d'un échange entre le représentant du Conseil des affaires ethniques de l'AN, également président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Canada et le Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, la partie canadienne a souligné l'importance du Partenariat intégral entre les deux pays. Les parlementaires canadiens ont également estimé que le Vietnam joue un rôle de maillon dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du Canada et du monde.

Répondant au reporter de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) à Ottawa, le député Shaun Chen, président du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Vietnam, a déclaré que les deux parties peuvent faire davantage pour promouvoir les liens commerciaux, culturels et sociaux existants à travers les échanges entre les peuples.

Le député Shaun Chen a déclaré que le Canada avait mis en œuvre sa Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et que le Vietnam en constituait une partie importante, tout comme l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Selon Y Thanh Ha Nie Kdam, président du Conseil des affaires ethniques de l'AN et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Canada, lors de cette rencontre, les deux parties ont échangé des informations sur les activités des deux Groupes depuis leur création ainsi que sur les résultats obtenus jusqu'à présent.

Il a indiqué que les deux parties ont également proposé, à travers les activités des deux Groupes, de continuer à promouvoir la diplomatie entre les peuples, à encourager les échanges économiques et à coopérer dans les domaines des ressources naturelles, de la transition numérique, de l'économie verte, etc.

En outre, le vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai a présidé un échange professionnelles entre le Vérificateur général du Canada et l'Auditeur général d'État du Vietnam. Auparavant, il avait également eu des rencontres de courtoisie avec la présidente du Sénat et le président de la Chambre des communes du Canada.

Durant son séjour, Nguyen Duc Hai a rencontré la communauté vietnamienne vivant à Ottawa et à Toronto. Il a souligné que le Canada est le lieu de résidence de plus de 300 000 Vietnamiens, qui contribuent activement au développement du Canada et servent également de pont culturel, d'amitié et d'échanges entre les deux pays. -VNA/VI