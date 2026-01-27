Renforcer le lien entre la diaspora et la Patrie

Dans l’après-midi du 26 janvier, à Hanoï, une rencontre avec la presse dans le cadre du programme « Xuân Quê hương » 2026 a été organisée. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 26 janvier, à Hanoï, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger (SCOV - State Committee for Overseas Vietnamese, relevant du ministère des Affaires étrangères), en coordination avec le Comité populaire de Hanoï, a organisé une rencontre avec la presse dans le cadre du programme « Xuân Quê hương » 2026.



Llors de l’événement, le président du SCOV, Nguyen Trung Kien, a souligné que le 14ᵉ Congrès national du Parti, qui venait de se conclure avec un grand succès, continuait d’identifier la communauté vietnamienne à l’étranger, forte de plus de 6,5 millions de personnes vivant dans plus de 130 pays et territoires, comme une composante indissociable et une ressource importante de la communauté nationale vietnamienne.



Le programme Xuân Quê hương 2026, placé sous le thème « Aspiration du Vietnam : Paix et Prospérité », devrait se dérouler du 6 au 9 février 2026 à Hanoï et dans la province de Ninh Binh, avec de nombreux événements riches de sens et empreints de l’identité culturelle nationale.



« Xuân Quê hương 2026 est le programme dont la durée est la plus longue de ces dernières années, organisé dans le contexte du grand succès du 14ᵉ Congrès national du Parti, et porteur de nouvelles attentes et priorités dans le travail à l’égard des Vietnamiens de l’étranger », a souligné Nguyen Trung Kien.



Dans le cadre du programme, le président de la République devrait présider plusieurs activités significatives avec les compatriotes vietnamiens de l’étranger, dont la cérémonie d’offrande d’encens au monument du roi Ly Thai To et le programme d’échanges artistiques Xuân Quê hương au Centre national des congrès à Hanoï.



Un représentant du Comité populaire municipal de Hanoï a indiqué que le programme d’échanges artistiques devrait réunir environ 1.500 délégués issus de la diaspora vietnamienne, leurs proches ainsi que des invités nationaux.



La délégation des Vietnamiens d’outre-mer exemplaires se rendra dans la province de Ninh Binh afin de découvrir son potentiel et ses atouts en matière de développement économique et culturel, et de visiter le complexe historique de l’ancienne capitale Hoa Lu.



Nguyen Trung Kien a précisé que la nouveauté du programme Xuân Quê hương 2026 résidait dans la connexion simultanée avec deux localités, la capitale Hanoï et la province de Ninh Binh, traduisant le respect accordé aux valeurs historiques et au potentiel de développement du pays dans la nouvelle phase de développement.-VNA/VI