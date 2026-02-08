Renforcer l’amitié internationale à travers les activités festives du Têt de l’Année du Cheval

Le 7 février, l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé le programme « La famille diplomatique célèbre le Têt de l’Année du Cheval 2026 » à l’intention des familles des consuls généraux étrangers en poste dans la ville, proposant de nombreuses activités culturelles traditionnelles vietnamiennes.



Dans son discours d’ouverture, la présidente de HUFO, Ha Thanh, a souligné que le Nouvel An lunaire (Têt) constitue l’une des traditions culturelles les plus sacrées du peuple vietnamien. Il ne s’agit pas seulement du moment marquant l’arrivée de la nouvelle année, mais aussi d’une occasion de réunion familiale, de renforcement des liens affectifs et de mise en valeur des nobles valeurs humaines.



Selon Ha Thanh, HUFO a organisé ce programme afin de permettre aux diplomates étrangers en poste à Ho Chi Minh-Ville et à leurs familles de se rencontrer dans une atmosphère conviviale et de renforcer leurs liens à travers des activités culturelles traditionnelles vietnamiennes, laissant aux amis internationaux un souvenir beau et inoubliable d’un Têt traditionnel vietnamien dans une ville « civilisée, moderne et solidaire ».



Les consuls généraux étrangers et leurs familles, vêtus de l’ao dai traditionnel vietnamien, ont pu découvrir de nombreuses activités culturelles emblématiques, telles que la visite du Musée de l’ao dai, des spectacles de musique traditionnelle comprenant la danse du lion, du dragon et de la licorne, les percussions festives et le chant « quan ho », ainsi que des expériences pratiques de confection de « banh tet » ((gâteau cylindrique de riz gluant) et de « banh it » (gâteau à base de farine de riz gluant, garni de viande ou de haricots mungo, enveloppé dans des feuilles de bananier, de modelage de figurines en pâte et de calligraphie...

Les cadres et employés des consulats généraux étrangers à Ho Chi Minh-Ville ont vécu une journée d’immersion dans la culture vietnamienne à l’occasion des célébrations du Têt de l’Année du Cheval. Photo : VNA



Portant l’ao dai traditionnel vietnamien, Pang Te Cheng, consul général de Singapour à Ho Chi Minh-Ville, s’est dit enthousiaste et heureux de mieux comprendre l’histoire et les particularités de l’ao dai vietnamien, reflétant la richesse créative des artisans vietnamiens. Il a également souligné que les activités culturelles du Têt vietnamien présentent de nombreuses différences par rapport au Nouvel An lunaire dans certains autres pays asiatiques, notamment par l’abondance des fleurs, la richesse des décorations et l’atmosphère plus joyeuse.



De son côté, Alexandra Smith, consule générale du Royaume-Uni à Ho Chi Minh-Ville, a indiqué que c’était pour elle un grand honneur de découvrir la culture vietnamienne et de s’émerveiller devant la beauté de l’ao dai vietnamien, la finesse de sa confection et la valeur patrimoniale de ce costume emblématique.



Le programme « La famille diplomatique célèbre le Têt de l’Année du Cheval 2026 » constitue une activité concrète visant à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre l’Union des organisations d’amitié de la ville et les missions diplomatiques à Ho Chi Minh-Ville, contribuant à valoriser la diplomatie populaire et à promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne auprès des amis internationaux.-VNA/VI