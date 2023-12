Renforcer l’amitié et la coopération entre les peuples du Vietnam et du Royaume-Uni

À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni, une délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni relevant de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam a effectué une visite de travail au Royaume-Uni du 3 au 10 décembre dans le but de promouvoir l'amitié et les relations diplomatiques entre les deux pays.

Le 4 décembre, la délégation, dirigée par son vice-président permanent Nguyen Van Phuc, a décerné l'insigne "Pour la paix et l'amitié entre les nations" à Ben Chapman, ancien député, président fondateur du Vietnam-UK Network pour la période 2013-2018 ; à Warwick Morris, ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, président fondateur du Vietnam-UK Network pour la période 2018-2023 ; et à Paul Smith, homme d'affaires, ancien vice-président fondateur du Vietnam-UK Network.

Lors de cet événement, l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni a également signé un nouveau protocole de coopération pour la période 2023-2028 avec le Vietnam-UK Network, en présence du ministère britannique des Affaires étrangères et de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, ainsi que de nombreux amis vietnamiens et britanniques.

Le 5 décembre, la délégation a également visité et travaillé avec l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, ainsi qu'avec des représentants d'associations et d'organisations de la communauté vietnamienne au Royaume-Uni, notamment l'Association vietnamienne au Royaume-Uni (VAUK), l'Association d'intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS-UK), l'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) et l'Association des étudiants vietnamiens au Royaume-Uni (SVUK).

Le 7 décembre, la délégation de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni et celle de l'Académie de journalisme et de communication relevant de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, dirigée par son président du conseil, le professeur agrégé Dr. Mai Duc Ngoc, ont eu une séance de travail avec les responsables de l'Université SOAS, qui est un centre de recherche sur les questions liées à l'Asie, à l'Afrique et au Moyen-Orient, et un établissement de formation de nombreux hauts dirigeants de ministères et de secteurs du Vietnam depuis de nombreuses années.

Le 8 décembre, ces deux délégations vietnamiennes ont travaillé et visité la bibliothèque Karl Marx à Londres. Elles ont remis à la bibliothèque Karl Marx l'édition en anglais du livre intitulé "Certaines questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" écrit par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, ainsi que le livre "Sentiments des peuples du monde envers Ho Chí Minh" publié à l'occasion du 110e anniversaire de l'arrivée du Président Ho Chi Minh au Royaume-Uni dans sa voie du salut national (1913-2023). -VNA/VI