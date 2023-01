Renforcer la surveillance de nouveaux variants du Covid-19

Photo : VNA

L'épidémie de Covid-19 dans le pays est toujours sous contrôle alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens reste à deux chiffres. Pendant deux semaines consécutives, aucun décédé dû à l’épidémie de Covid-19 n'a été enregistré, a annoncé le 15 janvier le ministère de la Santé.

Cependant, le ministère de la Santé a tout de même mis en garde contre le risque potentiel de nouveaux vagues de l’épidémie en raison de l'apparition de nouveaux variants du virus SRAS-CoV-2.

Concernant le sous-variant XBB.1.5 d'Omicron récemment découvert aux États-Unis, le ministère de la Santé a déclaré que ce sous-variant a été détecté en toute l'Europe, en Australie et dans certaines régions d'Asie du Sud-Est.

Pour un autre sous-variant d'Omicron XBB, nouvellement enregistré au Vietnam, Angela Pratt, représentante en cheffe de l'OMS au Vietnam, a déclaré que les mesures de diagnostic et de protection actuelles sont toujours en vigueur, notamment les vaccins contre le Covid-19, approuvés par l'OMS.

Face aux risques, le ministère de la Santé a demandé aux localités de resserrer la surveillance épidémique aux postes frontaliers pour détecter les cas suspects pour les traiter rapidement, notamment ceux qui viennent des zones épidémiques, des zones d’apparition de nouveaux variants; de continuer d’accélérer la vaccination contre le Covid-19…

Le même jour, une délégation du ministère de la Santé, conduite par Nguyen Luong Tam, directeur adjoint du Département de médecine préventive, a inspecté le travail de prévention et de contrôle de l’épidémie pendant le Nouvel An lunaire et la saison festive 2023 à la porte frontalière de Lao Cai…