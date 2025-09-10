Renforcer la diplomatie populaire à travers la présentation du film "Mua do"

Les acteurs du film "Mua do" posent pour des photos avec les spectateurs. Photo: VNA

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé, le 9 septembre, une projection spéciale du film "Mua do" (Pluie Rouge). Cette projection, qui s'inscrivait dans le cadre du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945 – 2025), a réuni le corps consulaire présent dans la ville, ainsi que des étudiants du Laos et du Cambodge y poursuivant leurs études.

Selon Hô Xuân Lâm, vice-président et secrétaire général de l'HUFO, cette projection visait à offrir aux amis étrangers une meilleure compréhension du Vietnam, de son peuple, de sa bravoure et de son aspiration à la paix durant la longue lutte pour l'indépendance et la réunification nationale. L'Union espère qu'à travers ce type d'échanges culturels et cinématographiques, les liens de solidarité et d'amitié entre les habitants de la ville et la communauté internationale résidant, travaillant ou étudiant sur place seraient davantage consolidés.

"Pluie Rouge" est un film inspiré par l'épopée des 81 jours et nuits de résistance héroïque dans l'ancienne citadelle de Quang Tri en 1972. Il rend hommage à ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour l'indépendance et la réunification du pays, tout en transmettant le profond désir de paix et de réconciliation du peuple vietnamien.

Ariadne Feo Labrada, consule générale de Cuba à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le film suscite de profondes émotions sur l'héroïsme révolutionnaire et rappelle une période tragique mais glorieuse de l'histoire vietnamienne. Selon elle, il aide particulièrement les jeunes à mieux comprendre la valeur de l'histoire et de la paix.

De son côté, Adiguna Wijaya, consul général par intérim d'Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa gratitude envers le réalisateur, les acteurs et l'équipe du film pour avoir réalisé une œuvre impressionnante sur une étape historique du Vietnam.

Un représentant du consulat général de Russie à Hô Chi Minh-Ville échange avec l'équipe du film "Mua do". Photo: VNA

Les représentants des Consulats de Russie, de Chine, de Biélorussie et d'Inde ont également félicité les organisateurs. Ils ont salué la qualité artistique du film et son message profondément humaniste. Bien qu'il s'agisse d'une œuvre de guerre, ils ont souligné que le film mettait en avant l'amour, le désir de paix et de réconciliation, ainsi que la coopération entre les peuples et les nations pour un monde pacifique et prospère.