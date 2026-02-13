Renforcer la croissance par la diplomatie économique

Dans un contexte mondial marqué par des mutations rapides et imprévisibles, un ralentissement de la croissance économique mondiale, une montée des risques d’instabilité et une concurrence stratégique accrue, conjugués à de lourds dégâts causés par des catastrophes naturelles sans précédent au niveau national, la diplomatie économique du Vietnam en 2025 a suivi de près les orientations du Parti, de l’État et du gouvernement, et a été mise en œuvre de manière synchronisée, méthodique et résolue, obtenant de nombreux résultats importants à caractère de « changement d’état ».



Selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Hang, l’année 2025 a vu la diplomatie économique maintenir une position proactive face aux bouleversements, créer des impulsions dans les difficultés et poser les bases d’une percée, contribuant efficacement aux objectifs de croissance, au renforcement de la confiance et à l’élargissement des espaces de développement. Elle a renouvelé sa pensée, passant d’un accompagnement de la croissance à un rôle pionnier dans la création d’opportunités de développement et la mobilisation de ressources, afin de permettre à l’économie vietnamienne de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.



Une empreinte majeure réside dans l’élévation du positionnement stratégique et la création de leviers politico-diplomatiques ouvrant de nouvelles opportunités de coopération. En 2025, le Vietnam a déployé 75 activités de diplomatie de haut niveau, rehaussé ses relations avec 17 pays et signé un nombre record de 350 accords de coopération, en hausse de 2,5 fois par rapport à 2024, axés sur l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique.



La diplomatie économique a également contribué à une percée des capacités internes, permettant au Vietnam d’entrer officiellement dans le groupe des 15 premières puissances commerciales mondiales, avec un volume total des échanges import-export dépassant 930 milliards de dollars. Elle a joué un rôle de « défricheur » pour permettre à plusieurs produits agricoles phares tels que le durian, les nids de salangane et le fruit de la passion de pénétrer plus profondément le marché chinois, tout en traitant des questions tarifaires avec les États-Unis et élargissant activement les marchés vers des régions nouvelles et prometteuses comme l’Amérique latine, le Moyen-Orient – Afrique, l’Asie centrale, l’Europe de l’Est et le marché halal.

Inaugurer la ligne de service portuaire reliant le port du Golfe du Bac Bo – le port de Hai Phong – le port de Kolkata. Photo: VNA



Un point saillant du « changement d’état » réside dans la diplomatie scientifique et technologique. Les contenus économiques et scientifiques sont devenus des axes centraux des activités extérieures, en particulier de la diplomatie de haut niveau, créant une forte impulsion pour les relations économiques, commerciales et scientifiques du Vietnam avec ses partenaires. L’implantation de centres de R&D en intelligence artificielle et en semi-conducteurs par des groupes tels que NVIDIA, Qualcomm et Samsung au Vietnam constitue une reconnaissance du potentiel et du nouveau positionnement du pays dans les chaînes de valeur mondiales.



La diplomatie économique est également devenue plus concrète dans son soutien aux localités et aux entreprises. En 2025, les représentations vietnamiennes à l’étranger ont mis en œuvre près de 500 activités de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme, soutenu plus de 150 initiatives locales et facilité la signature d’environ 100 accords de coopération avec des partenaires internationaux.



S’agissant de l’année 2026, la vice-ministre Nguyen Minh Hang a estimé que le contexte international et régional continuerait de connaître des transformations profondes, avec un ralentissement de la croissance, des risques accrus d’instabilité et une concurrence géoéconomique et géopolitique plus intense, notamment en Asie-Pacifique et en Asie du Sud-Est.



Dans le même temps, 2026 revêt une signification stratégique, en tant que première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Plan de développement socio-économique pour 2026-2030.



Dans ce nouveau contexte, la diplomatie économique devra poursuivre le renouvellement de sa pensée, avec pour ligne directrice la création de nouveaux espaces de développement, la connexion des ressources stratégiques au service de développement et la vérification de l’efficacité de l’exécution.

Le port de Quy Nhon, situé dans la baie de Quy Nhon, bénéficie d'une situation idéale pour le mouillage et les opérations de chargement/déchargement des navires tout au long de l'année. Photo : VNA

Selon Nguyen Minh Hang, la diplomatie économique en 2026 se concentrera sur cinq priorités majeures, notamment la promotion de nouveaux moteurs de croissance, l’élargissement des marchés et des chaînes d’approvisionnement, le soutien aux localités et aux entreprises, l’amélioration de la qualité des études et des conseils en matière de politiques publiques, ainsi que le renforcement de la diplomatie multilatérale et de l’intégration économique internationale, avec une priorité élevée à l’achèvement de tous les préparatifs en vue de l’Année APEC 2027.



La vice-ministre a souligné que l’année 2026 marquerait une transition forte de la diplomatie économique, passant de l’« ouverture de la voie » à la « facilitation du développement », afin de générer de nouvelles impulsions pour permettre au Vietnam d’accélérer et de se développer durablement dans une nouvelle ère.-VNA/VI